¡Búscala en casa! Ofrecen hasta 700 mil pesos por esta moneda de 50 centavos

Amantes de la numismática, esta peculiar moneda podría hacerles ganar una lanita; esta moneda de 50 centavos se oferta en internet por la exorbitante cantidad de 700 mil pesos. En páginas de ventas por internet, usuarios ofertan hasta en 700 mil pesos esta peculiar pieza de 50 centavos, ¡Búscala, quizá la tengas arrumbada en tu casa!

La persona que tenga esta moneda de 50 centavos, podría ganar hasta 700 mil pesos. Su vendedor en una popular página de ventas en línea señala que esta moneda es ofertada en ese precio debido a que esta pieza tiene un error de acuñación. En Mercado Libre, esta moneda de 50 centavos que se vende hasta en 700 mil pesos ya que no se trata de una simple moneda antigua, sino que se trata de una auténtica reliquia ya que tiene un error de acuñación. Este metal es único además de que bien puede ser una pieza de colección para aquellos amantes de la numismática y del coleccionismo de monedas.

Moneda de 50 centavos es ofertada hasta en 700 mil pesos

|Mercado Libre

¿Cómo es la moneda de 50 centavos que se oferta en 700 mil pesos en internet?

La peculiar moneda de 50 centavos que se oferta en 700 mil pesos en sitios de ventas por internet, pertenece a la familia “B”. Esta pieza fue puesta en circulación en enero del año de 1993 y cuenta con un diámetro de 22 milímetros, además de una forma dodecagonal, es decir que tiene 12 lados. Su peso es de 4.39 gramos, además de que cuenta con un canto liso y está hecha de aluminio y bronce.

En su anverso, esta moneda de 50 centavos cuenta con el Escudo Nacional en relieve escultórico, además de la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en forma de un semicírculo en la parte superior. En su reverso, esta pieza que se oferta en 700 mil pesos, tiene en su parte central el número “50” como motivo principal, además del símbolo de centavos “C” y el año de acuñación.

Este metal también cuenta con el símbolo de la Casa de Moneda de México, además del Anillo de la Aceptación de la Piedra del Sol de manera estilizada. Conforme al vendedor de esta moneda ofertada en internet, este metal presenta un error de acuñación pues en lugar de decir 1993 en el año, dice 1883.