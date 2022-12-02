“Monreal es mi amigo y compañero de batallas, pero nadie es indispensable”: Ignacio Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que quedarse o irse del partido es una decisión personal que debe tomar el senador Ricardo Monreal, pero debe quedar claro que nadie es indispensable.

Morena pone a prueba la congruencia y el temple.

Aseguró que el senador zacatecano es dueño del volante de su vida y la política es proceso dinámico y cada quien decide donde virar, si se mantiene a la izquierda o a se va a la derecha.

Ignacio Mier, señaló que Morena es un movimiento vibrante que pone a prueba la congruencia, la consistencia y el temple.

“Él es mi amigo, él es mi amigo, a los amigos se les quiere como son, se les respeta como son, no es mi media naranja, es un compañero de batalla, vamos en el mismo tren, pero hay la libertad de nuestro movimiento de cada quien decidir en qué estación bajarse. Es un movimiento, sería vanidoso pensar que alguien es indispensable. No hay indispensables. Nadie es indispensable”, puntualizó el líder de los diputados de Morena en San Lázaro.