Monreal sin mayoría calificada para dictamen de Fuerzas Armadas

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal informó que aún no logra la mayoría calificada para que se apruebe el dictamen que busca prolongar la tarea de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028. Dijo que la bancada de Morena aceptó hacerle cambios al dictamen, como la de incluir informes semestrales y otorgar recursos a las policías estatales y municipales pero eso sería hasta el presupuesto del 2024.

“Sí aceptamos en el inicio de esta redacción, todavía no concluida, informes semestrales, comparecencias tanto del secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública e incluso el secretario de Gobernación; para temas específicos de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública”.

Ricardo Monreal destacó que, a pesar de las propuestas de su Grupo Parlamentario, las diversas bancadas aún no las aceptan debido a que lo que ellos buscan es una nueva iniciativa en la que haya el compromiso de que se otorguen recursos, que se puedan garantizar, para fortalecer a las policías estatales y municipales a partir de estas fechas, además de que se decida el tema de la ampliación de las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2024.

El coordinador de los senadores de #Morena, @RicardoMonrealA, informó que aún no logra la mayoría calificada para que se apruebe el dictamen que busca prolongar las tareas de las fuerzas armadas en labores de #seguridad hasta el 2028. pic.twitter.com/70W30AP9Nj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

“Por eso es que espero que, con las modificaciones al quinto transitorio, podamos construir la mayoría calificada, pero no la garantizo ni la aseguro. Hoy, por vez primera, no puedo asegurar ni garantizar nada de los votos, que son por mayoría calificada”.

Monreal mantiene comunicación con secretario de Gobernación

Monreal informó que se encuentra en contacto con el secretario de Gobernación para informarle de los avances de las negociaciones, así como también con los representantes de las Fuerzas Armadas para el mismo propósito.

“Hoy más tarde hablaré también con el Gobierno, a través de mi interlocutor, del Secretario de Gobernación, para comentar hasta dónde voy en la redacción y que mañana tengo la votación en el Pleno de la Cámara”.

La tarde de este lunes se volverán a reunir las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda para intentar llegar a un acuerdo, aunque los grupos parlamentarios de oposición han adelantado que no asistirán a la reunión por estar en desacuerdo con el dictamen.