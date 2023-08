¡Ricardo Monreal se queja! Denuncia falta de espectaculares desde que iniciaron las precampañas

Ricardo Monreal continúa con su lloradera, dice que desde que empezaron las pre-pre-precampañas, prácticamente no tiene ningún anuncio espectacular:"Si me colocan abajo por el número de espectaculares, estoy en el último lugar porque no tengo ningún espectacular... Estoy en el último lugar porque no tengo una sola barda”.

El proceso de transformación que comenzamos hace cinco años ha dado los primeros frutos que el país necesita, por ello queremos la continuidad de MORENA, para seguir adelante en unidad. ¡Que viva Nayarit! pic.twitter.com/CGPD1kiejN — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 4, 2023

El que anda por las nubes es el excanciller Marcelo Ebrard quien desde la Laguna de tres palos se aventó la puntada del día: “Yo no sé fallar... todo lo que he hecho en la vida lo hago bien... El año que entra voy a venir en calidad de presidente”!

Otro que se fue de bruces fue Adan Augusto quien dijo que hay 4T para rato:"No tengan duda... Va a haber relevo generacional y va a haber continuidad con cambio en este país”.

Y desde la otra esquina, el “Frentista” Santiago Creel sigue con sus ataques hacia el Palacio Nacional:"Presidente, otra vez con sus mañaneras. A diferencia del simulacro de proceso que llevan las corcholatas, aquí no decide su dedito. Es y será la ciudadanía quien decida quien encabezará el Frente Amplio por México”.