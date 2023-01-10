Pide Monreal encontrar soluciones conjuntas para atender migración

Ciudad de México. Con el propósito de disminuir el desplazamiento forzado, ordenar los flujos migratorios y poner fin a la violencia que se vive en parte del continente americano debido al tráfico de drogas, es necesario que esos temas no se politicen y encontrar soluciones conjuntas para atacar de raíz las causas que orillan a cientos de miles de personas a dejar sus hogares, consideró el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

En un análisis de la situación que dio a conocer a través de sus redes sociales, el legislador señaló que en la agenda de la cumbre entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Estados Unidos, Joe Biden; y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se prevé, además de la migración, los ejes de salud, seguridad, equidad e inclusión, diversidad, medio ambiente y cambio climático, así como el de competitividad con el resto del mundo.

La reunión bilateral entre #México y #EstadosUnidos dio inicio en el salón Embajadores, donde se encuentran reunidas las comitivas de ambos países.#ENVIVO https://t.co/CNhntG35Sk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2023

Todos ellos, apuntó, son importantes, pero el relativo a la migración irregular ha sido el más mediático debido a sus implicaciones y, desgraciadamente, al uso electoral que se le imprime.

Monreal Ávila recordó algunos de los intentos que se han llevado a cabo para atender el fenómeno migratorio como el Programa Bracero, firmado entre Estados Unidos y México e implementado entre 1942 y principios de la década de 1970, o el de Trabajadores Agrícolas Temporales, que sigue vigente y fue diseñado para cubrir la necesidad de mano de obra en el campo canadiense.

“Esta America unida podría llamarse la reina de las naciones, la madre de las repúblicas”



Palabras del presidente @lopezobrador_ tras la reunión bilateral entre #México y #EU pic.twitter.com/ocgdQHE8s7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2023

Estos ejemplos, indicó, demuestran el papel preponderante que los migrantes tienen en la agenda de la región. Son, agregó, un signo inequívoco de que, a pesar de los cambios en las dinámicas del comercio internacional, la cooperación entre los tres países de América del Norte se debe centrar en generar un desarrollo compartido, enfocado a brindar condiciones dignas y de seguridad a quienes migran al norte para cubrir la demanda de mano de obra.

