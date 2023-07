Monserrat revela cómo fue su desaparición en Guadalajara

“La vida a veces te da oportunidades, estoy agradecida con Dios de poder estar otra vez aquí"; son las palabras de Monserrat, una joven originaria de Guadalajara, Jalisco, quien presuntamente estuvo privada de su libertad durante dos días; hoy, a poco más de un mes del caso, se encuentra sana y salva con su familia.

La joven fue reportada por sus familiares como desaparecida el 4 de junio. La última vez que se le vio fue en la colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara, mientras transitaba por las calles de la ciudad en su triciclo.

“Fueron los días más terribles, más desesperantes; nunca me imaginé poder vivir esto, yo pensé que solamente esto le pasaba a las personas de un alto nivel económico y ya ves que todas las personas estamos expuestas a algo así"; compartió para Fuerza Informativa Azteca, Delia Moreno, la mamá de Monserrat.

Monserrat habría sido contactada a través de redes sociales en Guadalajara

La víctima del secuestro relató que, previo a su desaparición, recibió mensajes desde perfiles en redes sociales aparentemente falsos; los cuales, señalaban que alguien pasaría por ella pero no hizo caso.

Fue hasta el día de su desaparición que un taxi siguió a la joven por algunas cuadras de Guadalajara y, a través de amenazas, el conductor obligó a Monserrata subir al vehículo, la llevó a la central de autobuses y la obligó a tomar un camión con destino a Nayarit.

Personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas #FEPD, a través de #ProtocoloAlba, localizaron a María Montserrat, quien contaba con denuncia de desaparición del pasado 4 de junio, por lo que ya se encuentra con sus familiares. pic.twitter.com/aeFQficnJ8 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 7, 2023

“Yo seguí caminando, el señor me habló y me dijo ven, súbete. Le contesté que no lo conocía y me dijo te acuerdas del que te mandó un mensaje, el que te marcó, ese me mandó. Le dije que no, me regresé a donde estaba el triciclo, ya me iba a ir pero me enseñó una foto de mi hermana y me dijo si no eres tú va a ser ella y me asusté mucho y preferí subirme"; declaró Monserrat .

La joven víctima de secuestro había sido llevada a la fuerza a la ciudad de Tepic, en el estado Nayarit, y señaló que dos sujetos la tuvieron retenida sin su consentimiento.

“Me acuerdo que me dio una pastilla y me dijo que me la tomara, y yo ya no me acuerdo; me acuerdo (sic) que me desperté y estaba en un cuarto hincada y vi a dos señores, me volvieron a dar otra pastilla y yo no me acuerdo de nada"; declaró Monserrat.

Monserrat se encuentra sana y salva con la familia Vera Ocampo

Tras la desaparición de la joven, el pasado martes 6 de junio, una llamada les daría una luz de esperanza a la familia de Montserrat, pues un hombre les informó que la joven estaba en un camión camino a Guadalajara, aunque bajo los influjos de alguna droga.

“Yo llego a casa y mi esposo me dijo que había recibido una llamada, que le decía un joven que ella venía en un autobús y que venía de Nayarit, entonces se la llevaron de la ciudad. El joven le decía a mi esposo que Monse venía dormida, que venía drogada y que no podía hablar"; concluyó Delia Moreno, la mamá de Monserrat.

Monserrat ahora se encuentra con su familia y pidió a todas las jóvenes que extremen precauciones para evitar ser víctimas de cualquier tipo de delito.

Por este caso, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para intentar dar con los responsables de la sustracción de esta joven.