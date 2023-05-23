Tres montañistas de Países Bajos, desaparecidos desde el viernes, fueron hallados sin vida en Suiza

Tres montañistas originarios de Países Bajos, que estaban desaparecidos desde el viernes, fueron hallados sin vida en los alpes de Suiza.

Los excursionistas fueron encontrados sin vida al pie de un glaciar del cantón del Valais, en el sur de Suiza,

Conforme a los primeros elementos de la investigación que se lleva a cabo, no se descarta que los tres montañistas, dos hombres, además de una mujer de 30 años, perdieran la vida por una avalancha de nieve.

En un comunicado de la fiscalía del Valais y de la policía cantonal en Países Bajos, se informa que no se descarta que los tres montañistas de 30, 32 y 40 años de edad, murieron por el alúd. Cabe señalar que la mujer de 30 años, era residente en el cantón de Berna.

Montañistas de Páises Bajos fueron hallados sin vida en Suiza, los buscaban desde el viernes

. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)|Sean Gallup/Getty Images

Montañistas de Paísesn Bajos fueron hallados sin vida en Glaciar de Suiza

Las autoridades helvéticas informaron este lunes 22 de mayo de 2023, que los cadáveres de los tres montañistas, fueron hallados el pasado domingo 21 de mayo, a media mañana en el glaciar de Jegi, en la comuna de Blattern en Países Bajos.

Lo anterior luego de una intensa operación búsqueda que fue lanzada por las autoridades locales desde el sábado por la tarde y que contó con la ayuda de helicópteros. Cabe señalar que ministerio público local abrió una investigación que se mantiene en curso.

¿Cuál es la definición de glaciar?

Un glaciar o los glaciares son grandes masas de hielo que se acumulan en zonas elevadas, por encima del nivel de nieves perpetuas, o en las regiones polares, y que además descienden lentamente hasta niveles inferiores, como si se tratara de un río de hielo.

