Captan a policías pateando y golpeando a detenidos en Monterrey

Captan en video arrestos con abuso de autoridad mediante el uso excesivo de la fuerza, cometidos por policías de Monterrey, Nuevo León, contra algunos detenidos y en presencia del director de Tránsito, Gerardo Gloria Juárez, por lo que uno de los elementos que participó en estos hechos ya está siendo investigado.

Una de las grabaciones muestra como un grupo de al menos cinco policías somete a un hombre para posteriormente subirlo a la patrulla 435, en donde sigue siendo agredido.

Sentado, esposado y completamente inmóvil, el detenido recibe patadas en los costados por parte de los elementos de Seguridad Pública de Monterrey.

La agresión ocurre mientras Gerardo Gloria observa y ante la petición del hombre de que le aflojen las esposas, el funcionario se limita a ordenar que lo inmovilicen.

“Ponle el otro gancho, ponle el otro gancho; no te voy a aflojar ni ma#$%&", se escucha decir.

La escena fue captada en pleno centro de Monterrey, justo sobre el cruce de la avenida Cristóbal Colón y la calle Juan Zuazua, en un operativo antialcohol.

Los videos muestran además el arresto con violencia de una joven, quien inicialmente es sometida por tres mujeres policía, sin embargo, intervienen después elementos masculinos, pese a estar prohibido por el protocolo.

Se escucha a la joven decir: “están robándome el celular, no, no, dame el celular, dame mi celular, la llave, la llave”.

Por si fuera poco, en el forcejeo interviene el mismo director para empujar a la mujer hacia el interior del vehículo, quien termina por caer y en el suelo una elemento de transito la patea en el torso.

“Mi celular, ya cállate, ahh, ya, ay!, yaa, auxilio, auxilio, no, no, no, no, no, auxilio”, grita la joven agredida.

Los videos fueron captados por ciudadanía hace unos días, pues es notable la presencia de las nuevas unidades de la policía entregadas a penas el pasado 6 de septiembre

Fue captado un presunto caso de#AbusoPolicial contra dos personas en #NuevoLeón



Investigan a un solo elemento por agresiones

Sobre los hechos denunciados en redes sociales, Gerardo Gloria Juárez informó: “Entonces, a este policía, reitero, se le inició un procedimiento, pero yo si quiero reiterar, todos los policías, tanto policías y tránsitos, están capacitados y están siendo capacitados, precisamente por cuestión de derechos humanos, siempre seguimos nosotros todos los protocolos, que inclusive, estamos nosotros presentes en esos operativos para darle seguimiento”.

Señaló que existe una carpeta de investigación ante la Comisión de Honor y Justicia de Monterrey para el policía que se excedió en el uso de la fuerza durante un operativo antialcohol.

En los videos se observa la detención de un hombre al que suben a la góndola de la patrulla y se ve como un oficial incluso lo patea.