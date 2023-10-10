Diputadas de Morena acusan irregularidades en el INE con credenciales para votar

Las diputadas Olga Juliana Elizondo Guerra y Valeria Santiago Barrientos, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente, acusaron presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante la administración del antiguo presidente, Lorenzo Córdova Vianello por más de 224 millones de pesos.

De acuerdo con las funcionarias, durante 2022, quien fuera el titular del INE facilitó 224 millones 419 mil 742 verificaciones de datos de credenciales para votar en favor de 62 instituciones privadas y 11 instituciones públicas.

Sin embargo, únicamente se recaudaron 50 millones 325 mil 152 pesos con 67 centavos, a pesar de que debieron recibirse ingresos superiores a los 224 millones.

“Las legisladoras Olga Juliana Elizondo y Valeria Santiago denunciaron la responsabilidad del ex consejero electoral Lorenzo Córdova, así como del ex secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, por irregularidades en el gasto por 224 millones de pesos.”https://t.co/d8eAuuvFgM — Olga Juliana Elizondo Guerra (@olgajulianaeg) October 9, 2023

"Podemos deducir que el Servicio de Verificación ha sido utilizado en total opacidad, al no contar con mecanismos establecidos en la ley que permitan la rendición de cuentas del dinero efectivamente cobrado, así como investigar y, en su caso, sancionar a quienes ilícitamente se hayan enriquecido a costa del servicio público”, señalaron las diputadas.

Presentan iniciativa de reforma de Ley para verificar los datos de la credencial para votar

En ese sentido, ambas presentaron una iniciativa de reforma a las siguientes leyes:



Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

La Ley General en Materia de Delitos Electorales

Esto, con el propósito de que haya una regulación sobre las credenciales para votar para la protección de datos de la ciudadanía, ya que estos son administrados a través del fideicomiso llamado Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales busca sancionar con dos a seis años de cárcel a todos aquellos funcionarios electorales que realicen una acción ilícita en el Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores.

Cabe destacar que el exconsejero presidente Lorenzo Córdova no ha emitido ningún señalamiento, pues desde el 3 de abril terminó su periodo en el órgano electoral y en su lugar entró Guadalupe Taddei.