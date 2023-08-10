Senador de Morena pide verse en el espejo de Ecuador

El senador de Morena, Alejandro Díaz-Durán advirtió sobre el preocupante clima de polarización política en el país y dijo que los políticos mexicanos deben mirarse en el espejo de Ecuador, donde este miércoles fue asesinado del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en un mitin en Quito.

Según el legislador, se trata de una primera llamada que México no debe ignorar.

"Que en paz descanse el candidato derechista @VillaFernando_, quien, lamentablemente, acaba de ser asesinado, en medio de un país crispado por la confrontación y la radicalización política".

"Ojalá todos —desde el presidente de la República, funcionarios, gobernadores, líderes de opinión, líderes partidistas, líderes sociales, medios de comunicación e influencers en redes sociales— le bajemos varias rayitas a nuestra creciente polarización preelectoral", expresó el legislador de Morena través de sus redes sociales.

Que en paz descanse el candidato derechista a la presidencia de #Ecuador, Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, quien, lamentablemente, acaba de ser asesinado, en medio de un país crispado por la confrontación y la radicalización política.



Ojalá todos —desde el presidente… — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) August 10, 2023

Senador de Morena hace un llamado a actuar con tolerancia

Rojas Díaz Durán recalcó que el clima político enrarecido es un campo fértil para el magnicidio político, que, "de darse, sería la chispa para encender un infierno violento, cuyo desenlace sería sumamente trágico para México. En él, no habría vencedores ni vencidos. Todos perderíamos", alertó.

Por ello hizo un llamado a actuar con responsabilidad, respeto y tolerancia desde el poder, ya que se debe gobernar con visión de Estado y no de partido.

México condena asesinato de Fernando Villavicencio

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó el asesinato a balazos de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio.

Alicia Bárcena, designada de la SRE lamentó los actos de violencia ocurridos en Quito que terminaron con la vida del candidato presidencial y expresó su solidaridad con el gobierno de Ecuador y los ecuatorianos.

“Condenamos cualquier acto violento que atente contra la voluntad del pueblo ecuatoriano y hacemos votos para que la paz se restablezca dentro del proceso electoral democrático del país hermano”, expresó.