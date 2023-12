En estas fechas designará Morena a sus candidatos para las elecciones Tabasco 2024

La dirigencia nacional de Morena reveló las fechas en las que anunciará los resultados de las encuestas para definir a sus candidatos a diputaciones locales, federales y alcaldías para las elecciones Tabasco 2024; todas quedarán listas antes de finalizar el año.

En su cuenta de X, la secretaria General del Partido, Citlalli Hernández, compartió que las fechas se publicaron y compartieron con todos los aspirantes para evitar rumores y dar certeza al proceso interno de Morena para la designación de candidatos y candidatas.

“Publicamos este calendario en el que, por bloque, se darán a conocer los resultados de las encuestas para diputaciones federales, municipios y diputaciones locales”, añadió en su publicación.

¿Cuándo darán a conocer los resultados de las encuestas de Morena en Tabasco?

De acuerdo con el calendario aprobado por Morena, las fechas en que se difundirán los resultados de las encuestas para definir a los candidatos a diputaciones locales, federales y alcaldías rumbo a las elecciones Tabasco 2024 son las siguientes:



Alcaldías: 21 de diciembre

Diputaciones locales: 21 de diciembre

Diputaciones federales: 27 de diciembre de 2023

🔴Calendario de morena para dar a conocer los resultados de las encuestas para diputaciones federales, municipios y diputaciones locales.🔴



Para evitar más rumores y dar certeza a las y los compañeros ante el proceso interno de Morena para la designación de candidatos y… pic.twitter.com/QCSkQYwUQM — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) December 20, 2023

“A partir del calendario que tenemos de levantamiento de las encuestas, son las fechas en las que estamos en posibilidades de dar a conocer los resultados... Podrá haber variación de algunos días, pero queremos dar esta información a la militancia para que ya no estén nerviosos, para que no se crean chismes, para que no haya noticias falsas”, añadió por su cuenta el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Morena podrá cancelar registros a aspirantes en Tabasco

La convocatoria que emitió Morena hace unos meses establece que, bajo ningún motivo, los interesados podrán participar o inscribirse en las encuestas para más de un cargo de elección popular. En todo caso, en la fase final deberán elegir una diputación o una alcaldía.

Además, los aspirantes podrán ser descalificados del proceso interno en caso de realizar acusaciones públicas contra Morena, sus integrantes u otros aspirantes.

“La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro de aspirante a la candidatura correspondiente y se dará vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia”, advirtió Morena.