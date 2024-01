Morena aprueba a Claudia Sheinbaum como su candidata presidencial

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobó por unanimidad a Claudia Sheinbaum como su candidata para competir por la Presidencia de México para el periodo 2024-2030.

Durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó que por primera vez en la historia México será gobernado por una mujer.

“Más allá del compromiso con nuestro movimiento, votemos a Claudia Sheinbaum como nuestra candidata, con la certeza de que estamos votando por una mujer que se adelantó a su tiempo y que su triunfo como el 2018, será el triunfo del pueblo. Nuestra coalición cumplirá con el evento histórico de llevar a la primera mujer a la presidencia de la República”, dijo Durazo, quien es el Presidente del Consejo Nacional de Morena.

Durazo critica a Xóchilt Gálvez

Durante su discurso, Alfonso Durazo criticó a Xóchilt Gálvez, candidata del Frente Amplio por México, integrado por el PAN, PRI y PRD. “Consiguieron a una candidata a la medida de la mediocridad, del conservadurismo nacional, quien por muy buena voluntad que tenga, no está preparada. Su falta de experiencia política y administrativa. Su desconocimiento de los engranajes del estado. No cuenta con el equipo, ni con la madurez imprescindible para afrontar exitosamente el reto al que aspira. La presidencia de la República no es ya más para principiantes. A la Presidencia de la República no se puede llegar a aprender”, señaló.

Mario Delgado advierte que viene una campaña contra Morena

Por su parte el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que van por más de 35 millones de votos y buscarán tener la mayoría en el Congreso, para poder continuar con el proyecto de transformación.

Delgado advirtió que durante la campaña para la presidencia de México, vendrá una guerra sucia y campañas de odio en contra de Morena, con el fin de dividir a la población. Además de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral buscan dañar a su partido.

“Quiero advertir que no es una lucha fácil. Hay una persecución sin descanso para hacerle daño a nuestro movimiento. Siguen tratando de perjudicarnos con mecanismos de fiscalización” dijo.

Sheinbaum protesta como candidata a la presidencia de México

Claudia Sheinbaum protestó como candidata a la presidencia de México y dio un discurso en el que destacó las mismas consignas que han caracterizado a Andrés Manuel López Obrador, como el “primero los pobres” y “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

Dijo que “el segundo piso de la cuarta transformación continuará disminuyendo desigualdades, garantizando trabajo digno, educación, vivienda y salud”.

¿Qué sigue en el proceso para las elecciones en México?

Ya concluyeron las precampañas y ahora es tiempo del periodo de intercampaña en el marco del Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024. Este periodo comenzó el 19 de enero y terminará el próximo 29 de febrero.

Durante este tiempo, la autoridad electoral revisa el cumplimiento de los requisitos de registro de los candidatos. Mientras que los aspirantes no pueden aparecer en anuncios publicitarios, debates o mesas de análisis en radio y televisión donde haya más de un precandidato presente.