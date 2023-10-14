Morena publica lista final de aspirantes a nueve gubernaturas para las elecciones 2024

Morena publicó este viernes 13 de octubre la lista de aspirantes que pasarán a la encuesta final para definir a quienes estarán al frente de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En redes sociales, el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será el próximo 30 de octubre cuando se darán a conocer los resultados definitivos de los sondeos que se aplicarán en cada entidad.

En las listas destacan diputados en funciones, exsecretarios de Estado y hasta alcaldes con licencia. Todos ellos buscarán coordinar los Comités de Defensa de la Transformación, paso previo a ser inscritos como candidatos de Morena para el 2024.

Estos son los aspirantes de Morena para nueve gubernaturas

Los perfiles que avanzaron a la última fase del proceso interno de Morena, para competir por algún cargo en las elecciones del 2024 son los siguientes:



Ciudad de México

Clara Brugada

Mariana Boy

Omar García Harfuch

Hugo López-Gatell

Miguel Torruco



Chiapas

Patricia Armendáriz

Irene Urbina

Sasil de León

Eduardo Ramírez

José Cruz

José Aguilar

Carlos Morales

Damos a conocer los nombres de las y los aspirantes que pasarán a la encuesta final en el marco del proceso de definición de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.



Los resultados… pic.twitter.com/Gq2pTIYcJ6 — Morena (@PartidoMorenaMx) October 14, 2023

Guanajuato

Antares Vázquez

Alma Alcaraz

Ricardo Sheffield

Ernesto Prieto

Héctor Tejada



Jalisco

Claudia Delgadillo

Clara Cárdenas

Cecilia Márquez

Carlos Lomelí

José Martínez

Antonio Garibay



Morelos

Margarita González

Sandra Anaya

Tania Rodríguez

Víctor Mercado

Rabindranath Salazar

Juan Salgado



Puebla

Olivia Salomón

Claudia Rivera

Lizeth Sánchez

Ignacio Mier

Alejandro Armenta

Julio Huerta

Rodrigo Abdala

Hoy representantes de @PartidoMorenaMx dieron a conocer los resultados de las encuestas de reconocimiento en las nueve entidades que tendrán elección el próximo año.



¿Qué es lo que sigue? pic.twitter.com/2YxZOWv6GJ — Mario Delgado (@mario_delgado) October 12, 2023

Tabasco

Yolanda Osuna

Mónica Fernández

Oscar Cantón

Raúl Ojeda

Javier May



Veracruz

Rocío Nahle

Claudia Tello

Eric Cisneros

Manuel Huerta

Sergio Luna

Zenyazen Escobar



Yucatán

Verónica Camino

Rocío Barrera

Alpha Tavera

Jessica Saiden

Joaquín Díaz Mena

Raúl Paz

Jorge Ramírez

¿Qué se elige en las elecciones 2024 en México?

El Instituto Nacional Electoral (INE), en coordinación con los Organismos Públicos Locales, desarrollarán las actividades para la elección de Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías.

El organismo reportó que, en total, se prevé elegir más de 19 mil cargos, entre los que destacan las de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en donde se renovará la gubernatura, así como los Congresos Locales y ayuntamientos.

Mientras tanto, a nivel federal se elegirá al nuevo presidente o presidenta de México, así como a los 500 diputados y 128 senadores para la próxima Legislatura.