Morena publica lista final de aspirantes a nueve gubernaturas para las elecciones 2024
Morena informó que será el próximo 30 de octubre cuando se darán a conocer los resultados definitivos de la encuesta que se aplicará en cada entidad.
Morena publicó este viernes 13 de octubre la lista de aspirantes que pasarán a la encuesta final para definir a quienes estarán al frente de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En redes sociales, el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será el próximo 30 de octubre cuando se darán a conocer los resultados definitivos de los sondeos que se aplicarán en cada entidad.
En las listas destacan diputados en funciones, exsecretarios de Estado y hasta alcaldes con licencia. Todos ellos buscarán coordinar los Comités de Defensa de la Transformación, paso previo a ser inscritos como candidatos de Morena para el 2024.
Estos son los aspirantes de Morena para nueve gubernaturas
Los perfiles que avanzaron a la última fase del proceso interno de Morena, para competir por algún cargo en las elecciones del 2024 son los siguientes:
- Ciudad de México
Clara Brugada
Mariana Boy
Omar García Harfuch
Hugo López-Gatell
Miguel Torruco
- Chiapas
Patricia Armendáriz
Irene Urbina
Sasil de León
Eduardo Ramírez
José Cruz
José Aguilar
Carlos Morales
Damos a conocer los nombres de las y los aspirantes que pasarán a la encuesta final en el marco del proceso de definición de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.— Morena (@PartidoMorenaMx) October 14, 2023
Los resultados… pic.twitter.com/Gq2pTIYcJ6
- Guanajuato
Antares Vázquez
Alma Alcaraz
Ricardo Sheffield
Ernesto Prieto
Héctor Tejada
- Jalisco
Claudia Delgadillo
Clara Cárdenas
Cecilia Márquez
Carlos Lomelí
José Martínez
Antonio Garibay
- Morelos
Margarita González
Sandra Anaya
Tania Rodríguez
Víctor Mercado
Rabindranath Salazar
Juan Salgado
- Puebla
Olivia Salomón
Claudia Rivera
Lizeth Sánchez
Ignacio Mier
Alejandro Armenta
Julio Huerta
Rodrigo Abdala
Hoy representantes de @PartidoMorenaMx dieron a conocer los resultados de las encuestas de reconocimiento en las nueve entidades que tendrán elección el próximo año.— Mario Delgado (@mario_delgado) October 12, 2023
¿Qué es lo que sigue? pic.twitter.com/2YxZOWv6GJ
- Tabasco
Yolanda Osuna
Mónica Fernández
Oscar Cantón
Raúl Ojeda
Javier May
- Veracruz
Rocío Nahle
Claudia Tello
Eric Cisneros
Manuel Huerta
Sergio Luna
Zenyazen Escobar
- Yucatán
Verónica Camino
Rocío Barrera
Alpha Tavera
Jessica Saiden
Joaquín Díaz Mena
Raúl Paz
Jorge Ramírez
¿Qué se elige en las elecciones 2024 en México?
El Instituto Nacional Electoral (INE), en coordinación con los Organismos Públicos Locales, desarrollarán las actividades para la elección de Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías.
El organismo reportó que, en total, se prevé elegir más de 19 mil cargos, entre los que destacan las de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en donde se renovará la gubernatura, así como los Congresos Locales y ayuntamientos.
Mientras tanto, a nivel federal se elegirá al nuevo presidente o presidenta de México, así como a los 500 diputados y 128 senadores para la próxima Legislatura.