Propuesta de Morena domina Comité que evaluará aspirantes al INE
Morena en la Cámara Baja domina la propuesta para nombrar a tres integrantes del Comité Técnico para evaluaran a los aspirantes a ser consejeros del INE.
Morena, PVEM y PT avalaron su propuesta para el nombramiento de 3 integrantes del Comité Técnico que se encargaran de evaluar a los 4 nuevos consejeros del INE. Ellos son: Enrique Galván Ochoa, Andrés García Reper Favila y Evangelina Hernández Duarte.
La coalición del PAN, PRI y PRD votaron en abstención. Dicen que es para dejar la puerta abierta a una futura negociación para evitar que la designación de los consejeros del INE se haga a través de la insaculación.
Movimiento Ciudadano votó en contra de propuesta de Morena.
Se integra Comité Técnico de Evaluación.
El Comité Técnico de Evaluación tiene 7 integrantes: 2 fueron propuestos por el INAI, 2 por CNDH y 3 por la Cámara de Diputados.
Así quedó conformado el Comité Técnico de Evaluación.
Designados por el INAI: María Esther Azuela Gómez y Sergio López Ayllón.
Designados por la CNDH: Ernesto Isunza Vera y Araceli Mondragón González.
Designados por la Jucopo: Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte, Andrés Norberto García Repper Favela
El Comité quedara instalado este mismo jueves.