Propuesta de Morena domina Comité que evaluará aspirantes al INE

Morena, PVEM y PT avalaron su propuesta para el nombramiento de 3 integrantes del Comité Técnico que se encargaran de evaluar a los 4 nuevos consejeros del INE. Ellos son: Enrique Galván Ochoa, Andrés García Reper Favila y Evangelina Hernández Duarte.

La coalición del PAN, PRI y PRD votaron en abstención. Dicen que es para dejar la puerta abierta a una futura negociación para evitar que la designación de los consejeros del INE se haga a través de la insaculación.

Movimiento Ciudadano votó en contra de propuesta de Morena.

Se integra Comité Técnico de Evaluación.

El Comité Técnico de Evaluación tiene 7 integrantes: 2 fueron propuestos por el INAI, 2 por CNDH y 3 por la Cámara de Diputados.

Así quedó conformado el Comité Técnico de Evaluación.

Designados por el INAI: María Esther Azuela Gómez y Sergio López Ayllón.

Designados por la CNDH: Ernesto Isunza Vera y Araceli Mondragón González.

Designados por la Jucopo: Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte, Andrés Norberto García Repper Favela

El Comité quedara instalado este mismo jueves.