Morena propone eliminar el arraigo, reconocen que viola derechos

La bancada en la Cámara de Diputados presento una iniciativa para eliminar la figura del arraigo impuesta desde el 2008 en el Sistema Penal Acusatorio en México. Reconocen que ese mecanismo viola derechos humanos y la presunción de inocencia al privar de la libertad anticipada a quien se le aplica.

La propuesta plantear quitar el arraigo del artículo 16 de la Constitución, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La iniciativa responde a la sentencia que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano al considerar que el arraigo es una práctica que viola garantías de la Convención.

Iniciativa se analizará en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja.

Al presentar la iniciativa, la diputada de Morena Aleida Alavez acuso que el arraigo demostró ser una herramienta fallida en gobiernos panistas y sirvió para abusos que beneficiaron al crimen organizado y no para fortalecer la investigación de delitos, la protección de personas o bienes jurídicos, ni para evitar la sustracción de la justicia sino para cometer abusos.

“La realidad ha sido distinta, se ha empleado precisamente como medio para obtener pruebas en busca de la culpabilidad del arraigado, que él reconozca su culpabilidad y, en todo caso, como forma de sanción penal anticipada sin que exista una sentencia que así lo haya resuelto y, peor aún, sin que se hubiera informado a la persona arraigada de qué delito se le acusa”, acusó la legisladora de Morena.

La iniciativa que reforma la Constitución será analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales.