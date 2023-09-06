Equipo de Marcelo Ebrard afirma que hay inconsistencias en encuestas de Morena

Representantes de la corcholata Marcelo Ebrard ofrecieron una rueda de prensa afuera de un hotel cercano al WTC de la Ciudad de México, sitio donde se llevó a cabo el recuento de las encuestas para escoger al coordinador o coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Representantes de Marcelo Ebrard mencionaron que todo va perfecto; sin embargo, aseguran, a pesar de ello, les sigue preocupando el proceso, sobre todo en la encuesta madre."Estábamos preparados para esto, pero estamos sorprendidos por las inconsistencias que han existido", mencionó uno de los colaboradores.

“La encuesta madre, es la encuesta que está realizando el partido, que son cuatro encuestas, espejos, madre es la que más afectaciones tiene y más irregularidades que incidencias tiene, prácticamente ningún efecto porque son efecto de la principal, la principal es la que las demás incidencias hay y más paquetes anulados, pues nos preocupa más”", señaló Daniel Sibaja.

Acusan que hubo un volanteo previo al levantamiento de las encuestas, por lo que no se respetó la veda que se impuso en el partido.

Cabe destacar que desde la madrugada de este miércoles 6 de septiembre, el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, informó que llevaban el 70% de avance en el proceso de conteo en los paquetes de encuesta.

Informamos que a esta hora llevamos el 70% de avance en el proceso de conteo de los paquetes de la encuesta.



¡Vamos muy bien! — Mario Delgado (@mario_delgado) September 6, 2023

Fernández Noroña afirma que el pueblo decidirá

El exdiputado del Partido del Trabajo (PT), Fernández Noroña, redactó a través de su cuenta de Twitter que "publiquen todas las encuestas que quieran, declaren todo lo que gusten. Lo que es un hecho, es que a las cinco de la tarde sabremos lo que el pueblo decidió; la persona que tendrá la enorme responsabilidad de conducir a nuestro movimiento los próximos seis años".

Equipo de Adán Augusto López Hernández confirma que hubo irregularidades en encuestas de Morena

Arturo Avila, representante de Adán Augusto López, confirma que durante primer conteo desde urnas y boletas hubo la cancelación de un número indeterminado de boletas por irregularidades.

“Estas incidencias fueron resultas, se platearon en la mesa y aquellas que fueron separadas de la muestra y eso abona a la transparencia. No va a estar ni en la ponderación, ni en la muestra, fueron anuladas, canceladas, alguna de ellas inválidas”, señaló.

¿A qué hora darán a conocer al coordinador de la Defensa de la 4T?

El anuncio oficial será cerca de las 17:00 horas de este miércoles, mientras que el domingo 10 de septiembre se dará la constancia que avale al ganador o ganadora como responsable del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación.

La secretaria General del partido guinda, Citlalli Hernández, compartió una fotografía que supuestamente fue tomada a las 3:42 de la mañana, "cuando creíamos que ya habíamos terminado"; sin embargo, terminaron el conteo aproximadamente a las 12:00 horas.

Esta foto la tomamos a las 3:42 AM cuando creímos que ya habíamos terminado, pero las condiciones de transparencia y vigilancia garantizadas para los seis aspirantes en éste proceso, nos llevaron a terminar apenas hace una hora.



El largo y meticuloso proceso de revisar cada… pic.twitter.com/ieTT1BiG2U — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) September 6, 2023

Marcelo Ebrard confirma que sí hay incidencias y el procedimiento se tiene que reponer

A unas horas de que se den a conocer los resultados de la encuesta del partido guinda, Marcelo Ebrard dice que entre ayer y hoy han encontrado por desgracia incidencias superiores a lo que habían previsto. Afirma que el proceso debe reponerse y que no tiene remedio.