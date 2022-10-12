Morena presenta iniciativa para que Sedena pueda tener su propia aerolínea

Este martes 11 de octubre, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) pueda operar una aerolínea de forma simultánea con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por lo que se tendría que modificar la Ley de Aviación y de Aeropuertos.

Firmada por el diputado Omar Enrique Castañeda, la bancada guinda busca reformar la ley que impide tener la concesión de un aeropuerto al mismo tiempo de operar una aerolínea nacional, bajo el argumento de que “la implementación de nuevas empresas aeroportuarias son una alternativa idónea para la atención de la demanda de transporte aéreo”.

De esta forma, el objetivo de Morena es abrir el desarrollo de oportunidades económicas y regionales al interior del país, por lo que la iniciativa aprovechó para criticar el funcionamiento de distintas aerolíneas no especificadas debido a su alta demanda.

Morena presenta iniciativa para que Sedena tenga su propia aerolínea comercial|ThePixelman/Pixabay

De acuerdo con el documento presentado en la Gaceta Parlamentaria de este martes, los diferentes servicios ofrecidos por las aerolíneas no se cumplen de manera eficiente, provocando un exceso de quejas y la eventual saturación del espacio aéreo.

El principal artículo de la Ley de Aviación Civil a modificar es el noveno, el cual expresa que es necesaria una concesión para prestar el servicio de transporte aéreo nacional, pero que únicamente se puede otorgar a personas morales mexicanas, excluyendo a dependencias estatales como Sedena.

Bajo la nueva propuesta, el documento agrega explícitamente que se pueda incluir la participación de “aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina”.

#EnLaMañanera | El Ejército realiza un análisis económico y de viabilidad para determinar el nacimiento de una aerolínea con vuelos comerciales. Se tiene contemplado se use el avión presidencial y que se retome el nombre de Mexicana, así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/NCdKEai37Z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2022

De esta forma, Sedena podría operar y administrar una aerolínea de corte comercial y exclusivamente civil, por lo que una vez presentada ante la Mesa Directiva, esta pasará a a dictaminación luego de su respectiva evaluación en cada una de las comisiones implicadas.

AMLO adelantó el interés de Sedena para tener una aerolínea

El pasado 4 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el interés de la Sedena por crear una nueva aerolínea, la cual tendría en su flota al Avión Presidencial y que, de acuerdo con sus palabras, prevé tener 10 aviones para realizar vuelos nacionales e internacionales; sin embargo, aún se estaba analizando la viabilidad económica.

