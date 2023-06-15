Marcelo Ebrard propone que se conozca monto y origen de recursos de corcholatas previo a su recorrido

El aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, presentó un mecanismo de fiscalización para que se conozca el monto y origen de los recursos que usen las "corcholatas" para los recorridos por el país que comenzarán el próximo lunes 19 de junio.

En el marco del homenaje luctuoso del político Luis Walton, Marcelo Ebrard llegó al Colegio de San Idelfonso para participar en el evento. Cabe recordar que en la conferencia de prensa para compartir su registro como Aspirante a la Coordinación de Defensa del partido guinda, este adelantó que presentaría una propuesta para que el proceso fuera transparente.

¿Cuál es la propuesta de Ebrard para conocer el monto y origen del dinero para el recorrido de las corcholatas?

El excanciller propuso que sea el partido guinda el que otorgue una cuenta bancaria para cada uno de los aspirantes, así como el PT sea el encargado de la de Noroña y el Partido Verde el de Velasco. Señaló que deberán tener un control estricto de lo que se recibe, pues el propósito de la cuenta es que simpatizantes y militantes donen recursos. Él se comprometió a hacer una campaña austera.

“Que sea el partido que nos otorgue una cuenta a cada uno de los que vamos a participar y en esa cuenta recibamos todas las donaciones de simpatizantes y que el monto no exceda los 5 mil pesos”, señaló.

Cabe recordar que el partido guinda no aportará recursos a las corcholatas, por lo que todos los gastos dependerán de cada uno de los aspirantes.

Presentó el mecanismo de fiscalización para que se conozca monto y origen de los recursos que usen las “#corcholatas” para los recorridos por el país que inician el 19 de junio.



Indica que debe existir una cuenta otorgada por el #partido, y se compromete a una #campaña austera. pic.twitter.com/eLFF6j77XU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 15, 2023

¿Cuándo comenzará el recorrido de las corcholatas?

Será el próximo lunes 19 de junio cuando comience el recorrido por el país de los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, los cuales, hasta el momento, son seis; sin embargo, el único que ha completado con su registro ha sido el excanciller.

Los recorridos terminarán el 27 de agosto y un día después se comenzará a levantar las encuestas, las cuales serán cinco, una interna y las otras cuatro de espejo.