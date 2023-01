Morena y MC llevan a redes debate tras fallo del TEPJF

El fallo de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinÓ que el presidente, la jefa de Gobierno y el coordinador de Morena en San Lázaro incurrieron en violencia política e institucional con la campaña de “traidores a la patria” en contra de legisladores de oposición, escaló en redes sociales entre le morenista Ignacio Mier y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano (MC).

“Lo reitero son traidores a la patria y malos mexicanos todos aquellos, funcionarios públicos, legisladores que no piensan en el interés de México ni de mexicanas y mexicanos. Un saludo. Me voy a defender y no me voy a dejar”, sentenció el líder Morena en San Lázaro.

La congruencia es algo que siempre defenderé y exigiré. Hoy, los del viejo régimen se ofenden por una frase que ellos mismos se han ganado por actuar en contra de la soberanía de nuestro país. "Traidores a la patria", una frase que no peca, pero les incomoda. pic.twitter.com/zLlGn4SOKt — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) January 13, 2023

En respuesta también en Twitter, el coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, calificó de infantil al líder de Morena.

“No me incomoda el debate sobre la reforma eléctrica ni sobre ningún otro tema, diputado. Pero la traición a la patria es un delito que no se comete por pensar distinto. Y usted no tiene derecho a calumniar, aunque le parezca chistoso volverlo a hacer. Es infantil”, publicó el emecista en su cuenta de Twitter.

No me incomoda el debate sobre la reforma eléctrica ni sobre ningún otro tema, diputado.



Pero la traición a la patria es un delito que no se comete por pensar distinto. Y usted no tiene derecho a calumniar, aunque le parezca chistoso volverlo a hacer (es infantil). https://t.co/8wDBeD7qQz — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 13, 2023

Y así reviró Ignacio Mier “Querido Jorge, podemos debatir todo, incluso lo que es calumnia, traición a la Patria e infantilismo, para hacerlo empieza por comportarte como adulto. No es calumnia, es recomendación. Estar en contra del interés del pueblo es traición a la Patria”

Álvarez Maynez replicó “Lo vamos a seguir debatiendo, estimado coordinador. Y yo lo seguiré haciendo con respeto a usted, aunque me tope reiteradamente con este nivel de discusión. Hay que ser conscientes del alto honor que nuestra responsabilidad implica”.