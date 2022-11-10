Se acusan de corruptos Morena y PAN por Presupuesto 2023

Cruzan acusaciones de corrupción Morena y PAN y se desata el griterío en la Cámara de Diputados en lo que es el segundo día de discusión en lo particular del Presupuesto 2023.

La diputada de Morena, María del Carmen Bautista dirigió sus baterías a los gobiernos del PAN y a la ex primera dama, Margarita Zavala.

“La oposición que hoy dice que tener una gran preocupación y vienen a querernos dar clases de transparencia y ética no tiene ninguna vergüenza y mucho menos tienes menoría Margarita Zavala, todos los actos de corrupción y sobre todo los moches que utilizaban para el manejo de los recursos”, acusó la morenista.

Y desde su curul Zavala reviro, “mire de los lugares que da trasparencia internacional, los mejores momentos de México fue con los gobiernos del PAN en cambio con ustedes hemos pasado del lugar del 95 al 124 por cierto durante 6 años la Ciudad de México fue la más corrupta y estaba gobernado por el hoy presidente… Han desviado más de 14 mil millones de pesos a través de Segalmex y no lo digo yo lo dice la Auditoria Superior de la Federación, así que corruptos son ustedes y además mienten”.

Esto desató el escándalo en el recinto con una guerra de gritos de uno y otro lado.

Desde Morena recordaron la tragedia de la Guardia en Hermosillo, Sonora con el grito “abc, abc, abc, abc”.

Y desde el PAN elevaron su protesta también desde sus curules n contra de Morena y el gobierno.