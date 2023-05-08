Morena llama a la SCJN a respetar al legislativo y validar Plan B de la Reforma Electoral

Ciudad de México. El partido Morena emitió un comunicado en el cual llama a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que respeten la postura mayoritaria legislativa en torno a las leyes secundarias, el Plan B, aprobadas de la Reforma Electoral.

Morena pide a la SCJN “asumir el compromiso que tienen con la ciudadanía a fin de fortalecer la democracia y anteponer el bien del pueblo por encima de los intereses de las minorías del aparato electoral”. En el documento publicado en su cuenta oficial de tuiter, el partido Morena señala que el costo para la hacienda pública es millonario, además de innecesario.

Hacemos un llamado a la SCJN para que respete la voluntad democrática de la mayoría parlamentaria, que reformó las leyes electorales para evitar dispendios y reducir burocracias doradas.



Es momento de tomar decisiones a favor del pueblo, y no de las élites. pic.twitter.com/0hIpBxP56s — Morena (@PartidoMorenaMx) May 8, 2023

Además, Morena pidió a los ministros de la Suprema Corte que su voto sea emitido a favor de la ciudadanía y no con tintes políticos. Este lunes, ministros debaten el destino del Plan B electoral, se requieren al menos ocho votos para hacerlo inválido.

“La voluntad del pueblo ya había sido expresada de manera mayoritaria al respecto a través de sus representantes en el Congreso y el Senado, los únicos facultados para legislar”, señala el comunicado.

De invalidarse Plan B, la SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión: Consejería del Ejecutivo Federal

Este domingo, la Consejería del Ejecutivo Federal (CJEF) emitió un comunicado mediante el cuál dijeron que, de invalidarse el Plan B de la Reforma Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “estaría sustituyendo al Congreso de la Unión”.

La CJEF señaló que la Suprema Corte en un poder derivado sin legitimación popular que “no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión”. Advirtió que de hacerlo, la SCJN violaría la división de poderes y la función de estos.

#ComunicadoPresidencia



De invalidarse proceso legislativo del “Plan B”, SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.



Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.https://t.co/ogW3EIcmiP pic.twitter.com/P634NVFp9I — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 7, 2023

La Consejería Jurídica de la Presidencia declaró que es falso que se incumplieran con las formalidades del proceso legislativo mediante el cual se aprobó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral. Insistió que, de invalidarse estos ajustes a las leyes secundarias, se violaría la labor del poder legislativo.