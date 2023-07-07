Rechaza Morena candados a nombramientos diplomáticos de exgobernadores

La mayoría de Morena en San Lázaro batea en comisión reforma que pondría candados a gobernadores para ocupar embajadas o consulados tras dejar el cargo.

La iniciativa de Movimiento Ciudadano proponía establecer en la Ley del Servicio Exterior Mexicano que debían pasar 2 años para poder recibir un nombramiento diplomático después de concluir su mandato, pero no lo logro, el voto de Morena y PT lo rechazaron.

A pesar de esto, el diputado de MC, Braulio López, insistió en la importancia de poner candados y eliminar sospechas de un cambio de favores entre el presidente y gobernadores tras comicios electorales en alguna entidad, como los nombramientos que se han dado de ex mandatarios de la oposición.

“Creo que ha dado muestra este sexenio que no es suficiente como está regulado para impedir casos son muy sonados en la opinión pública puedan darse, aquí pareciera como un esquema de premio en vez de una obligación de los mismos ejecutivos cuando participan y sobre todo porque también da dudas este cambio de un partido de oposición al partido del gobierno y creo, que para la salud pública no es algo que podamos estar avalando y creo que sí podríamos poner un requisito adicional”, apuntó el legislador emecista.

Comisión de Relaciones Exteriores solo acepta parte de la reforma propuesta

Sin embargo, el voto mayoritario en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados solo aceptó parte de la reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano propuesta por MC. Se incluyó que en los nombramientos de diplomáticos se procure la equidad de género, pero no será obligatorio.

Así lo explicó la diputada de Morena, María Eugenia Hernández Pérez, “esta atribución del Presidente de la Republica no se ve afectada por lo dispuesto en el presente dictamen, toda vez que se establece claramente que la observación del principio de paridad de género no es obligatoria, sino que se procurará la paridad, de esta forma el cuerpo de embajadores y cónsules podrá avanzar hacia una presentación más equilibrada entre los géneros, pero sin limitar ni condicionar esta importante facultad presidencial”.

El dictamen se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre.