30 de noviembre Morena va por reforma electoral de AMLO: Ignacio Mier

Ciudad de México. El líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, advirtió que reforma electoral propuesta por el presidente AMLO no puede seguir esperando y será sometida a votación del pleno de la Cámara de Diputados el próximo 30 de noviembre.

Sentenció a la oposición que tienen hasta la próxima semana para adherirse o presentar propuestas para enriquecer la iniciativa del Ejecutivo, de lo contrario Morena, PT y PVEM irán solos por la reforma constitucional y el que no la respalde deberá asumir las consecuencias.

Ignacio Mier precisó, “si el 23 no hay ninguna contra propuesta o ninguna voluntad que la veamos clara vamos a pedirle a los integrantes de las Comisiones que la dictaminen para que se le dé el trámite que establece el proceso legislativo y hacia finales el 29, 30, se estará pasando al pleno. Nos iremos solo con lo que nosotros consideramos es lo que México merece y que las encuestas lo han reiterado”.

Definió que Morena tiene lista la ruta a seguir si la oposición no acepta la reforma constitución del presidente AMLO, irán por cambios a las leyes secundarias en materia electoral.

El coordinador de los diputados federales de Morena garantizo que para la designación de cuatro consejeros que concluyen su gestión en abril de 2023 que no habrá negociación ni reparto de cuotas entre los partidos y se seguirá un proceso de insaculación.

“Ahí sí quiero decirles que no va a haber ni negociación ni concertación ni reparto de cuotas será el pleno el que vote a las quintetas y aquellas que garanticen una verdadera representación de los ciudadanos para garantizar la legalidad, la transparencia, la certeza, la equidad y la máxima transparencia en los procesos electorales y, de ser necesario preferimos 100 veces o más que una insaculación y no producto de concertación o cencertacesión”, puntualizó el morenista.

