Campañeando: En Morena al fin terminó el “corcholatour” 2023

En el mundo de Morena y sus “corcholatas”, siempre se hicieron de la vista gorda respecto la lloradera de sus “suspirantes” ni por más que acusaron de piso disparejo, dados cargados y hasta acarreados: “Hubo diferencias… Nada fuera de lo normal en un proceso intenso”.

Y mientras llegó el “corcholatour” y los “corcholatos” se encuentran en veda, Mario Delgado bromea ante los cuestionamientos de la dichosa encuesta: “Vas a querer o no vas a querer... esa es la pregunta... ¿y con quién?... No... no se las voy a decir jaja”.

Mientras tanto del otro “Frente”, Don Alito Moreno dice que aún no es tiempo de echar los huipiles al vuelo y es que según el presidente del PRI, su “pupila” no las trae todas consigo: “Las encuestas no la favorecen... Estamos buscando generar dicho trabajo... estamos trabajando… Estoy seguro que Beatriz tomará la mejor decisión que es estar del lado de México”.

Y mientras la priista salta del barco, este presidente ya tiene todo listo para dejar el timón: “Ya tengo, además, hasta el bastón, ya lo tengo... Es un bastón de mando que ni siquiera va a tener los tres colores de la bandera”.