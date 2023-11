¡De no creerse! Morenista propone inscribir el nombre de los senadores con letras doradas

Momentos de tensión se vivieron luego de la iniciativa de un senador de Morena que planteaba la inscripción de una placa con letras doradas en el senado de la República, esta tendría el nombre de cada uno de los senadores y senadoras bajo el argumento de hacer un reconocimiento histórico a la promulgación de leyes de México.

Durante la sesión, el senador Ricardo Velázquez planteó a través de un punto de acuerdo que se solicita a la mesa directiva designar un espacio en el senado en el que se inscribe una placa con el nombre de los legisladores de cada legislatura.

¿Qué dijeron los senadores de la oposición?

De inmediato hubo senadores que consideraron que se trata de una ocurrencia a la que le sobra ego y le falta moderación.

“La labor que hemos hecho me parece que, salvando las excepciones que hay que salvar, yo no creo que tampoco sea así como para inscribirlos en letras de oro, francamente no. Creo que lo digo con sinceridad. Hay gran cantidad de temas que no podrían ser significadas como un mérito para que pongan tu nombre ahí y tampoco se trata de eso. Al final estamos obligados a cumplir con nuestra obligación y no a que nadie nos tenga que reconocer.”, dijo Julen Rementería, coordinador panista.

Agregó que hasta cierto punto le parece innecesario y una locura el intentar poner letras doradas en uno de los muros del recinto.

“Yo por lo pronto, con la información que me das y no conozco el punto de acuerdo, yo no estaría de acuerdo (…) A mí me parece innecesario y me parece un absurdo que de repente se proponga que nos auto propongamos letras doradas en un muro del salón. Francamente me parece una locura para decirlo así, en una sola palabra”, recalcó.

Oposición no entendió la justificación para escribir con letras doradas nombres de senadores

Otro político que se pronunció sobre el tema fue Clemente Orozco, quien es coordinador de Movimiento Ciudadano, en su caso especificó que leerá la justificación de motivos, aunque no entiende las razones.

“Por supuesto que no nosotros no acompañaríamos esa propuesta, por más ‘nobleza’ que haya en ella. No sé cuál sea la justificación. Voy a leer la justificación de motivos o que son muy chingones y chingonas pero no tanto”, bromeó el coordinador de Movimiento Ciudadano.