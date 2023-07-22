Estalla tubería de agua en centro comercial de Moscú; hay 4 muertos

Al menos cuatro muertos dejó la explosión de tubería de agua caliente de un centro comercial, ubicado al oeste de Moscú, Rusia.

Trabajadores del lugar contaron a medios que la alerta de evacuación no sonó tras el estallido de la tubería del centro comercial, conocido como Vremena Goda (The Seasons), que abrió sus puertas en 2007 y alberga más de 150 tiendas.

Luego de la explosión, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que algunos de los heridos habían sufrido quemaduras. "Estamos brindando asistencia médica a todas las víctimas", dijo a medios de comunicación.

Servicios de emergencia llegaron al lugar para atender a los lesionados por la explosión que presentan principalmente quemaduras en varias partes del cuerpo.

"Es el primer piso del sótano. Hay un patio de comidas allí y Globus Gurme. Creo que sucedió allí. Hay cafeterías, perfumerías y quioscos allí", comentó uno de los trabajadores del centro comercial.

Cierran centro comercial tras explosión de tubería en Moscú

De acuerdo con la agencia Reuters, las imágenes de video mostraron inundaciones en todo el edificio y vapor saliendo de una puerta.

"El guardia de seguridad nos dijo que evacuáramos. Apagamos las luces, todas las computadoras y bajamos las escaleras mecánicas. Tenemos nuestra propia salida para cosas, pero tenía miedo de usar un ascensor, quién sabe qué puede pasar, así que bajamos las escaleras mecánicas junto con todos los demás", comentó otros de los trabajadores donde ocurrió el incidente.

Hasta el momento se desconoce la causa por la que explotó la tubería del centro comercial ruso.

