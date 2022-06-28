Motín en cárcel de Colombia deja al menos 49 muertos

Hacia las 2 de la mañana de este martes se presentó un motín en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, los internos prendieron fuego a colchonetas y se generó una conflagración.

La situación ocurrió en el pabellón número 8 con cerca de 200 presos. Según los recientes reportes, el fuego inició debido a que los prisioneros quemaron unos colchones para evitar que los guardias evitaran un motín, pero el fuego se les salió de control y el pabellón se vio envuelto en llamas.

Decenas de heridos trasladados a hospitales

"Hubo una llamada casi a la 1:20 de la mañana por un posible amotinamiento. (…) Se verifica que hubo una quema de muchos colchones, y hasta el momento son cerca de 50 las personas trasladadas a centros asistenciales", informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados de la situación y destinaron a cuatro unidades para atender una emergencia. Luego se pidió la llegada de otros cuatro socorristas y una ambulancia.

Tito Castellanos, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario dijo que las autoridades están trabajando para identificar a las personas fallecidas, y agregó que al menos cuatro miembros del personal de vigilancia también resultaron heridos.

El fuego se salió de control

"Ellos incendiaron las colchonetas sin pensar que esto los iba a afectar. Una vez se genera el incendio, hubo un efecto cascada en todo el pabellón. Los integrantes de la guardia logran evacuar a la mayoría de los privados de la libertad", explicó el director del Inpec.

Por los hechos fallecieron al menos 49 presos y hay al menos otros 30 heridos, entre ellos guardianes del Inpec, quienes han sido trasladados a diferentes hospitales.

La difícil situación es atendida por el Inpec y la Policía nacional.

Condolencias del presidente de Colombia

El presidente de Colombia Iván Duque lamentó lo ocurrido en esa cárcel y pidió investigaciones urgentes para aclarar lo ocurrido.

"Lamentamos los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca. Estoy en contacto con el @DInpec, Gral. Tito Castellanos y he dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con las familias de las víctimas", manifestó el presidente.

Familiares de los presos ya están a las afueras de la cárcel para tratar de conseguir información sobre los hechos. Actualmente, la cárcel del municipio tiene una población de más de 1,200 internos, con una sobrepoblación del 17 %.

