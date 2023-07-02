“Motín demostró el dañó que Putin le ha hecho a Rusia": Jefe de la CIA sobre rebelión de grupo Wagner

El director de la CIA estadounidense, William Burns, dijo que el motín armado por el líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, era un desafío al Estado ruso que había mostrado el efecto corrosivo de la guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania.

Putin agradeció esta semana al ejército y a las fuerzas de seguridad haber evitado lo que, según él, podría haberse convertido en una guerra civil, y ha comparado el motín con el caos que sumió a Rusia en dos revoluciones en 1917.

Durante meses, Prigozhin había estado insultando abiertamente a los militares de más alto rango de Putin, utilizando una variedad de improperios groseros y argot carcelario que escandalizaron a los altos cargos rusos, pero que Putin lo dejó sin respuesta en público.

Es llamativo que Prigozhin precediera sus acciones con una mordaz acusación de la mendaz justificación del Kremlin para la invasión de Ucrania y de la dirección militar rusa de la guerra. William Burns / Jefe de la CIA

"El impacto de esas palabras y esas acciones se hará sentir durante algún tiempo: un vívido recordatorio del efecto corrosivo de la guerra de Putin sobre su propia sociedad y su propio régimen", añadió William Burns, jefe de la CIA.

William Burns, que fue embajador de Estados Unidos en Rusia entre 2005 a 2008 y fue nombrado director de la CIA en 2021, calificó el motín de Prigozhin de "desafío armado al Estado ruso".

Dijo que el motín era un "asunto interno ruso en el que Estados Unidos no ha tenido ni tendrá nada que ver".

Desde que se llegó a un acuerdo hace una semana para poner fin al motín, el Kremlin ha tratado de proyectar calma, con Putin, de 70 años, hablando de desarrollo turístico, reuniéndose con multitudes en Daguestán y discutiendo ideas para el desarrollo económico.

El director de la CIA, William Burns, habló con su homólogo ruso luego de la insurrección de corta duración del grupo militar privado Wagner el pasado fin de semana, según un funcionario estadounidense. https://t.co/gFHciXv8y8 — CNN en Español (@CNNEE) July 1, 2023

Reclutamiento de la CIA

Rusia saldrá fortalecida tras el fallido motín, por lo que Occidente no debe preocuparse por la estabilidad de la mayor potencia nuclear del mundo, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.

Pero Burns dijo que la guerra ya había sido un fracaso estratégico para Rusia al dejar al descubierto su debilidad militar y dañar la economía del país durante años, mientras que la alianza militar de la OTAN se hacía más grande y más fuerte.

El jefe de la CIA dijo que el "futuro de Rusia como socio menor y colonia económica de China" estaba siendo moldeado "por los errores de Putin".

Dijo que la desafección en Rusia con la guerra en Ucrania estaba creando una rara oportunidad para reclutar espías, y la CIA no la estaba dejando pasar.

La CIA lanza una campaña en internet para reclutar espías rusos: https://t.co/Irg7rBkXhW pic.twitter.com/lK6josqrTD — CNN en Español (@CNNEE) May 16, 2023

"La desafección con la guerra continuará royendo a los líderes rusos bajo la dieta constante de la propaganda estatal y la represión practicada", dijo Burns. Añadió que "ese descontento crea una oportunidad única para la CIA, en esencia un servicio de inteligencia humana. No vamos a desaprovecharla".

El Kremlin dijo en mayo que sus agencias estaban rastreando la actividad del espionaje occidental después de que la CIA publicara un video en el que animaba a los rusos a ponerse en contacto a través de un canal seguro de Internet.