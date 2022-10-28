VIDEO: Motociclista se incendia tras recibir disparo de la policía

En Arkansas, Estados Unidos, un motociclista que intentó escapar de la policía se incendió debido a que un oficial le disparó una descarga de electrochoques y en su mochila traía líquido flamable.

La policía de Arkansas compartió el video en que se aprecia el momento en que intentaron detener al motociclista porque supuestamente no tenía matrícula. El conductor trató de escapar a una velocidad de 160 kilómetros por hora.

Después de la persecución, el motociclista bajó de su vehículo e intentó darse a la fuga a pie, pero los oficiales que lo perseguían también se bajaron de sus autos para alcanzarlo.

Motociclista se incendia en Arkansas

Tras unos segundos de correr detrás de él, un policía lo alcanzó y le disparó una descarga de eléctrica, en ese momento la mochila que llevaba el motociclista explotó provocando que el hombre se incendiara.

🇺🇸 La policía de #Arkansas persigue a un sospechoso que, al parecer, llevaba una lata de gasolina en su espalda. Al usar el #Taser, el sospechoso se prende y salva la vida gracias a la rapidísima intervención de los policías, que consiguen apagarle con un extintor. pic.twitter.com/NvDqZf4Tps — CPU Comunidad & PolicíasUnidos®️ 👥👥🤝👮 (@CPU_Police) October 22, 2022

El sujeto comenzó a correr envuelto en llamas hasta que se tiró al piso. Los agentes se acercaron con extintores y lograron apagar el fuego. Posteriormente fue trasladado a un hospital para que atendieran sus quemaduras.

La policía de Arkansas informó que el hombre llevaba un galón de gasolina, por lo que al recibir la descarga se provocó el incendio.

El motociclista fue identificado como Christopher Gaylor, quien quedó detenido y enfrenta varios cargos incluyendo fuga delictiva, no registrar un vehículo y conducción imprudente.

