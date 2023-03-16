Movimiento Ciudadano critica veto de AMLO por comisionados de INAI

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados dio su respaldo al Senado de la Republica, tras el veto presidencial que tumbo a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) electos por la Cámara baja.

Jorge Álvarez Máynez, líder de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, dijo que la acción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una facultad constitucional, pero deja en claro que no le gusta la división de poderes.

Sostuvo que la falta del nombramiento de comisionados pondrá en una encrucijada al INAI.

“Creo que va a tener que actuar la Corte contra esta afrenta que hace el residente y lo que tiene que observar la gente es que el tema del INAI lo impulso la bancada de Morena en el Senado …El presidente no admite que haya división de poderes, que haya estado constitucional de derecho y nosotros vamos a respaldar que se respete el Poder Legislativo…Está faltándole el presidente de la República al respeto a las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República”, acusó el legislador emecista.

AMLO veta nombramientos de comisionados del INAI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo uso de su facultad constitucional y objetó los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del INAI, según lo comunicó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández al coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

"La consecuencia de objeción emitida por el Ejecutivo Federal, fija que la Cámara de Senadores deberá hacer una nueva propuesta, en este caso deberá ser resuelta a través de la aprobación de las tres quintas partes de los presentes de la Asamblea, equivalente al 60 por ciento de quienes estén asistiendo, como lo establecer el párrafo 9 del Apartado A del artículo 6º constitucional (...) En su momento, la Asamblea del Senado conocerá las nuevas propuestas, que se someterá a la consideración de nueva cuenta, del Ejecutivo", explicó Ricardo Monreal.

