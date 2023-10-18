Enrique Alfaro pide no cerrar las puertas a Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, afirmó que a él le gustaría que Movimiento Ciudadano (MC) elija como candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024 a alguien de sus filas; sin embargo, pidió que el partido naranja no le cerrara las puertas a Marcelo Ebrard, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores (SRE), quien intentó ser el representante de Morena y reemplazar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Lo único que podría decir es que MC tiene liderazgos formados en nuestro movimiento, sólidos para dar la batalla. Me gustaría mucho, como parte de este proyecto, que lo encabece alguien que surgiera de las filas del mismo. Pero siempre he creído que este es un proyecto que debe tener puertas abiertas y actuar sin prejuicios, porque personas de bien siempre hay en todas las expresiones políticas", declaró Enrique Alfaro.

Al ser cuestionado sobre el futuro político de Marcelo Ebrard, dijo que piensa que es una "persona de bien", además de que puede aportar al movimiento, finalmente dijo que lo estima porque son amigos.

Ante las crisis, Nuevo León es imparable. Así lo ha demostrado el gobernador @Samuel_GarciaS que, frente a la crisis hídrica que azota nuestro país, ha impulsado diferentes medidas que le permitan al estado garantizar su acceso a este vital recurso. https://t.co/qwb0ysMWSt — Dante Delgado (@DanteDelgado) October 15, 2023

Enrique Alfaro y Dante Delgado se reconcilian

Tras distanciarse de Dante Delgado por no sumar fuerzas uniéndose al Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN y PRD, Enrique Alfaro se encontró con él en el Senado de la República, donde intercambiaron algunas palabras. Incluso, explicó que el líder nacional del Movimiento Ciudadano, podía ser candidato presidencial, pues tiene "credenciales sobradas".

"Siempre tendré con Dante una relación basada en el respeto, me dio gusto poderlo saludar hoy. Seguramente habrá oportunidad de platicar pronto, pero sigo firme que después de terminar mi encargo habré de retirarme de la política (...). Cuando hay una relación de amistad de tantos años, a veces solo es necesario saludarse y un abrazo, siento que estamos bien", afirmó.

Samuel García podría ser candidato presidencial con Movimiento Naranja

Enrique Alfaro fue cuestionado sobre la supuesta de que Samuel García, gobernador de Nuevo León, fuera el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, a lo que contestó que su homólogo es uno de los perfiles más importantes del partido y tiene un "enorme empuje político, social y empresaria".