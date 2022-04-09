Muere Dwayne Haskins QB de los Steelers tras ser atropellado

Durante la mañana de este sábado algunos medios de comunicación informaron la lamentable muerte de Dwayne Haskins, quien fue jugaba como QB en Pittsburgh Steelers.

Los primeros reportes indican que el mariscal de campo Dwayne Haskins, de apenas 24 años de edad, perdió la vida después de ser atropellado en Miami, Florida.

Dwayne Haskins, apenas tenía un año jugando con los Pittsburgh Steelers y en poco menos de un mes cumpliría 25 años. La trágica noticia se dio a conocer por el agente Cedric Saunders, y el escritor deportivo Adam Schefter.

Dwayne Haskins, a standout at Ohio State before becoming Washington’s first-round pick and playing in Pittsburgh, died this morning when he got hit by a car in South Florida, per his agent Cedric Saunders. Haskins would have turned 25 years old on May 3. — Adam Schefter (@AdamSchefter) April 9, 2022

Steelers lamentan la muerte de Dwayne Haskins

El equipo de Pittsburgh Steelers, confirmaron el fallecimiento del QB Dwayne Haskins a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde el jefe de los Steelers expresó sentirse devastado por la pérdida de uno de su jugadores.

“Estoy devastado y sin palabras por el desafortunado fallecimiento de Dwayne Haskins”, dijo el entrenador en jefe de Pittsburgh, Mike Tomlin, en un comunicado. “Rápidamente se convirtió en parte de nuestra familia Steelers a su llegada a Pittsburgh y fue uno de nuestros mejores trabajadores, tanto en el campo como en nuestra comunidad. Dwayne fue un gran compañero de equipo, pero aún más un tremendo amigo para muchos. Estoy verdaderamente desconsolado.”



Statement from Head Coach Mike Tomlin: pic.twitter.com/hI5QaKzBUq — Pittsburgh Steelers (@steelers) April 9, 2022

Trayectoria de Dwayne Haskins

El mariscal de campo, Dwayne Haskins surgió como jugador en Ohio State, y donde estableció numerosos récords escolares para los Buckeyes, incluidas marcas de una temporada para yardas aéreas (4,831) y touchdowns (50). Además obtuvo los honores del primer equipo All-Big Ten, fue nombrado AP All-American del tercer equipo, terminó tercero en la votación del Trofeo Heisman y fue reconocido como MVP del Rose Bowl después de ganar a los Washington Huskies.

Dwaynw Haskins ingresó al Draft de la NFL en 2019 y fue seleccionado en el puesto 15 global por Washington, comenzando su temporada de novato detrás del mariscal de campo Case Keenum, siendo titular de siete juegos en la recta final de la campaña.

