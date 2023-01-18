Este 17 de enero se confirmó la muerte de la hermana Lucile Randon, también conocida como la monja André, quien desde abril de 2022 pasó a ser reconocida como la persona más longeva del mundo. La religiosa francesa falleció a los 118 años de edad, con ceguera y en silla de ruedas, pero en paz dentro de su residencia de Toulon.

La sor André nació el 11 de febrero de 1904 y murió mientras dormía a las 2 de la mañana de este martes. Lucile Randon, su nombre hasta antes de unirse a la orden católica en 1944, sobrevió al contagio de COVID-19 en el 2022 y llamó la atención de miles de personas alrededor del mundo.

De acuerdo con el Grupo de Investigación Gerontológica, la hermana André era la persona viva más anciana del mundo, según la información presente en la lista de clasificación mundial de supercentenarios.

Muere la monja André a los 118 años, la persona más longeva del mundo y que sobrevivió al COVID-19 |REUTERS

En abril de 2022, el libro de Récord Guinness le adjudicó el título como al persona más longeva del mundo viva, título que pudo sostener durante nueve meses, y el cual llegó debido a la muerte de la japonesa Kane Tanaka, quien se colocaba como la mujer y la más anciana del planeta en aquel entonces con 119 años.

La hermana André estaba cerca de llegar a la cifra de 119 años; sin embargo, su estado de salud no era el mejor, pues distintas enfermedades derivadas por su edad habían provocado que en reiteradas ocasiones afirmara estar a la espera de su fallecimiento, pues confesó estar cansada, en especial tras pasar sus últimos años en silla de ruedas y sin poder ver.

¿Quién fue la monja André, quien sobrevivió al COVID-19 con 118 años?

La monja André fue maestra durante su juventud y estuvo relacionada con la educación gran parte de su vida; además de que durante la Segunda Guerra Mundial fungió como cuidadora de niños; para después pasar a trabajar con ancianos y huérfanos durante 28 años, antes de convertirse en hermana de la iglesia católica.

La memoria de la hermana André será preservada por sus actos, pero también por sus múltiples récords, pues ostenta ser la monja de mayor edad de la iglesia, la sobreviviente más longeva al COVID-19 y fue condecorada como ciudadana de honor de Toulose, en Francia.

