Mueren siete niños y su madre en Francia a causa de un incendio

Al sur de Francia se registró un incendio en una casa mientras dormía una familia conformada por siete niños y ambos padres. El feroz incendio estalló poco después de la medianoche, el padre intentó apagar el fuego; sin embargo, no pudieron salir de su hogar. La madre y los siete niños murieron al instante.

La madre y los siete niños intentaron buscar refugio en el segundo piso, pero la casa se llenó de humo y no pudieron desbloquear las ventanas debido a que las persianas eléctricas se cerraron por el corte de energía, complicando las labores de rescate.

Los niños y la madre murieron, mientras que el padre fue llevado al hospital con quemaduras graves. Las primeras investigaciones arrojan que el incendio pudo ser causado por una secadora de ropa.

A pesar de que los vecinos alertaron a las autoridades, la intervención fue complicada, ya que, además, la casa donde se registró el incendio se encontraba en una calle estrecha de la localidad del sur de Francia.

La madre y los siete niños, cinco niñas y dos varones murieron asfixiados, puesto que las autoridades reportaron que los cuerpos no se encontraban calcinados.

Presidente de Francia comparte sus condolencias

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, redactó a través de su cuenta de Twitter: "En Charly-sur-Marne, un trágico incendio mató a siete niños y a su madre. La Nación comparte la conmoción y el dolor de sus familias y seres queridos. Gracias a los bomberos y socorristas movilizados".

À Charly-sur-Marne, un tragique incendie a causé la mort de sept enfants et de leur mère. La Nation partage le choc et la peine de leur famille et de leurs proches. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 6, 2023

Aunado a ello, se reportó que un vecino que es bombero fue el primero en intervenir en la casa del incendio y pudo rescatar al padre de la familia antes de la llegada de los cuerpos de rescate.

Los vecinos de la localidad, así como la población de Francia, se encuentran consternados ante la noticia del fallecimiento de los niños y la madre.