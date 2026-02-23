Ronald Johnson honra a militares mexicanos tras muerte de ‘El Mencho’ en operativo contra el CJNG

La Muerte de El Mencho no solo marcó el fin de un objetivo prioritario para las autoridades; también dejó un saldo doloroso entre las Fuerzas Armadas mexicanas. Tras confirmarse el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, Ronald Johnson , embajador de Estados Unidos en México expresó públicamente su reconocimiento a los militares que perdieron la vida durante el operativo contra el CJNG.

El mensaje fue directo: Lamentó "el máximo sacrificio" de los elementos caídos y destacó que su valentía contribuye a la seguridad de ambas naciones. Subrayó que quienes han portado uniforme comprenden el impacto que implica perder a un compañero en cumplimiento del deber.

¿Qué dijo Ronald Johnson tras la muerte de El Mencho?

Johnson señaló que el sacrificio de los militares mexicanos "nunca será olvidado" y envió condolencias a sus familias. En su posicionamiento, enfatizó la cooperación binacional en materia de seguridad y el respeto hacia las fuerzas mexicanas que participaron en la operación.

"Lamento profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos que hicieron el máximo sacrificio durante la reciente operación contra el CJNG y El Mencho. Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias.

"Quienes hemos portado el uniforme comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimento del deber, pero su sacrificio nunca es en vano", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERTE DEL MENCHO: ESTOS SON LOS NOMBRES QUE PODRÍAN TOMAR EL CONTROL DEL CJNG

Lamento profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos que hicieron el máximo sacrificio durante la reciente operación contra el CJNG y El Mencho. Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 23, 2026

La declaración se dio luego de confirmarse que la muerte de "El Mencho" ocurrió tras un enfrentamiento directo con Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional, que desplegaron cerco terrestre y apoyo aéreo en la zona boscosa de Tapalpa.

¿Cómo ocurrió el operativo donde murió El Mencho?

El despliegue incluyó componentes terrestres y aeromóviles. Tras ubicar el punto exacto, los elementos federales repelieron agresiones armadas de presuntos integrantes del CJNG. En la primera fase se registraron bajas dentro del grupo criminal.

Posteriormente, el líder del CJNG fue localizado herido durante la persecución hacia una zona de cabañas. Aunque se solicitó evacuación médica aérea, la muerte de El Mencho se confirmó durante el traslado.

Cifras tras muerte de El Mencho

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó como 'cobardes' las agresiones contra las fuerzas del orden, especialmente en Jalisco, donde se registraron seis ataques directos.