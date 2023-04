Muerte de hombre en separos de Guanajuato por mal actuar de custodio

El pasado 17 de febrero Antonio Quintana fue detenido por policías municipales de Salamanca, Guanajuato, la razón dijeron se debió a una falta administrativa puesto que estaba en estado de ebriedad; razón por la que se determinó su arresto e ingreso a los separos del municipio, la forma en que fue llevado por los servidores públicos fue documentada en video, en el se aprecia como es arrastrado hasta que lo ponen de pie y se lo llevan, horas después del ingreso de Antonio, este fue encontrado sin vida.

Estas fueron las palabras de la mamá de Antonio aquel día tras su detención:

” Los policías se lo llevaron al C4 y me lo entregaron muerto, y mi hijo nada más lo malo que traía un trago encima y ofendió a una gendarme y fue cuando se le hicieron más, lo siguieron golpeando, lo tiraron, lo arrastraron; hay gente, hay videos y yo quiero justicia y que se siga porque ahí en el C4 deben de tener cámaras, no es justo que se lo hayan llevado y me lo hayan entregado muerto y que dicen que se colgó que se ahorcó siendo que mi hijo llevaba chanclas, no llevaba cinto, llevaba su sudadera y dicen que se ahorcó “

Derechos Humanos del Estado de Guanajuato hace investigación

Por su parte la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato realizó una investigación por lo ocurrido, en su informe dio a conocer que sólo había un custodio para vigilar celadas y monitores, este recibió la instrucción de acudir a la entrada del complejo a recoger unos alimentos para una persona detenida; en donde lo entretuvo otra persona que quería pasar una colchoneta a otro ingresado, tardando en dicha encomienda aproximadamente doce minutos, por lo cual quedó probada la omisión de brindar una custodia efectiva, además se comprobó la hora en que el custodio atendió la instrucción y la hora en que se quitó la vida la persona detenida, fueron coincidentes.

Además de que no se tomó en cuenta el estado emocional que presentaba la persona detenida, ya que lloraba y se encontraba desesperada, otra falta encontrada fue que la persona que valoró a Antonio no era un médico legista, pues reconoció ser paramédico.

Por la muerte de Antonio se debe indemnizar a la familia y el municipio deberá emitir una disculpa pública