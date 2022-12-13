Bolivia: granizo provoca colapso de techo en escuela, hay 7 muertos

Al menos siete muertos y 15 heridos dejó el colapso del techo de una escuela durante una ceremonia de graduación.

El accidente ocurrió en la cancha de la escuela Gualberto Villarroel de Santiago de Pacharia, donde 24 personas se reunían durante una tormenta de granizo.

El peso del granizo derribó el techo metálico, causando al menos siete muertos y 15 heridos.

Los lugareños se esforzaron por rescatar a quienes se encontraban bajo los escombros del techo, con escaso éxito.

Los muertos fueron velados y enterrados este lunes 12 de diciembre.