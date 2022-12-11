Al menos 3 muertos por explosión en la isla de Jersey

Al menos tres muertos y varios desaparecidos dejó una explosión en un bloque de viviendas en la isla de Jersey, frente a la costa del norte de Francia. El incidente ocurrió antes de las 4:00 de la mañana (hora local) y ocasionó un incendio que fue extinguido por los bomberos.

El jefe de policía de la isla de Jersey, Robin Smith, informó que fueron llamados previo a al explosión, luego de que los residentes detectaron un fuerte olor a gas; sin embargo no informó sobre las causas del estallido.

Smith detalló que un edificio de tres pisos ubicado cerca del puerto de la capital de la isla St Helier se derrumbó por completo, por lo que iniciaron una operación de búsqueda y rescate en la zona, donde encontraron a una docena de personas desaparecidas; no obstante aún faltan varias vecinos más que pueden estar entre los escombros.

BREAKING: One dead, dozen missing after apartment block explosion in Jersey: police



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Confirman tres muertos en explosión de Jersey

En un principio se había reportado solo un muerto, horas después el jefe de la policía confirmó que había dos decesos más como consecuencia de la explosión en la isla de Jersey.

“Ahora tenemos, lamento decirlo, tres muertos”, dijo Robin Smith en una conferencia de prensa.

Smith explicó que la escena era de “total devastación”, el edificio estaba derrumbado por completo, lo que hacía más complicado la búsqueda de víctimas entre los escombros.

Añadió que consideran que hay alrededor de una docena más de personas desaparecidas tras la explosión, no obstante esperan que sean menos.

"Estamos pensando en la región en alrededor de una docena de personas. Mi esperanza es, por supuesto, por razones obvias, que el número sea mucho menor"

La isla de Jersey es una dependencia de la corona británica con una población residente de poco más de 100 mil personas.

