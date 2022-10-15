41 muertos y decenas de heridos por explosión en mina en Turquía

El número de muertos después de una explosión en una mina de carbón en la provincia de Bartin, en el norte de Turquía, ayer viernes 14 de octubre, llegó a 41; así lo confirmó la mañana de este sábado el presidente turco, Tayyip Erdogan.

Tayyip Erdogan / Presidente de Turquía:

Los motivos de esta explosión y los responsables de la misma, si los hubiere, serán revelados con una investigación administrativa y judicial. Estas investigaciones ya se han iniciado de manera multifacética. Nuestra prioridad era llegar a los trabajadores atrapados bajo tierra. Finalmente hemos encontrado al minero 41".

Al visitar el sitio de la mina de carbón, donde los equipos de rescate habían estado trabajando para sacar a los mineros atrapados bajo tierra, Erdogan dijo que se inició una investigación sobre la causa del incidente.

Anteriormente, el ministro del Interior, Suleyman Soylu, dijo que 58 de las 110 personas que trabajaban en la mina cuando ocurrió la explosión fueron rescatadas por los equipos o salieron solas.

Las autoridades dijeron que las indicaciones iniciales de la causa de la explosión parecían ser grisú, un término que se refiere al metano en las minas de carbón. El ministro de Energía, Fatih Donmez, dijo que un incendio en la mina estaba contenido en gran medida, pero que los esfuerzos de aislamiento y enfriamiento del fuego continuaban después del incidente que tuvo lugar a 350 metros (0,2 millas) bajo tierra.

En 2014, 301 trabajadores murieron en el peor desastre minero de la historia de Turquía en la ciudad occidental de Soma, 350 km (217 millas) al sur de Estambul.

Turkish mine blast death toll rises to 40, one miner missing https://t.co/fGpNHwtdEZ pic.twitter.com/bdjobSYRqB — Reuters (@Reuters) October 15, 2022

Es el peor desastre en una mina de Turquía en los últimos 8 años

Los dolientes se unieron a una procesión fúnebre por un minero que murió en la explosión de una mina de carbón en Turquía, ya que el número total de muertos por la explosión aumentó a 41.

Emrah Kaval había trabajado en la mina en la provincia de Bartin, en el norte de Turquía, durante tres años.

El ministro del Interior, Suleyman Soylu, dijo el sábado que 58 de las 110 personas que trabajaban en la mina cuando ocurrió la explosión fueron rescatadas por los equipos o salieron solas.

La causa de la explosión continúa bajo investigación.