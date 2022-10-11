Cifra de muertos por Julia se eleva a 25 en Centroamérica

Al menos hay 25 muertos y miles más han sido desplazadas de sus hogares a causa de las torrenciales lluvias e inundaciones provocadas por el paso de lo que ahora son los remanentes del huracán Julia en Centroamérica.

Hasta ahora, 10 de los muertos son de El Salvador, donde cinco soldados perdieron la vida tras desplomarse un refugio en el municipio Comesagua, a 50 kilómetros al oeste de la capital. Socorristas del país han evacuado a más de 1,000 personas.

Ocho muertos más fueron reportadas en la vecina Guatemala, donde las precipitaciones que trajo Julia dejaron miles de hogares sin energía eléctrica y cuantiosos daños en la infraestructura carretera.

Julia, que tocó tierra el fin de semana como un huracán de categoría 1 costa caribeña de Nicaragua, se ha venido debilitando en su avance por Centroamérica, pero sus intensas lluvias aún continuaban siendo una amenaza y mantenían en alerta a las autoridades.

La tarde del lunes, convertida en depresión tropical, Julia se localizaba a 125 kilómetros al oeste-noroeste de Ciudad de Guatemala, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, desplazándose al noroeste -rumbo a territorio mexicano-, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

#HechosDigital | Así se encuentra la situación en Alta Verapaz a causa de la depresión tropical Julia. #AlertaJulia #AltaVerapaz #Guatemala pic.twitter.com/LSaW3CD6Wc — TV Azteca Guate (@AztecaGuate) October 10, 2022

"Los remanentes de Julia podrían producir inundaciones repentinas a través Centroamérica y sur de México hasta el martes", agregó en su más reciente reporte.

En Honduras, los cuerpos de un hombre, una mujer y un niño de cuatro años fueron hallados tras el naufragio de una embarcación en el departamento Gracias a Dios, en la costa caribeña, dijo a Reuters el alcalde del municipio Brus Laguna, Manolo Wood.

También murió un hombre que fue arrastrado por el agua en una quebrada en la norteña ciudad Puerto Cortés y otra mujer de 22 años ahogada en un río en el norteño Valle de Sula, cerca de la frontera con Guatemala, según el Cuerpo de Bomberos.

Los servicios de emergencia de Panamá informaron de dos muertos que fallecieron a consecuencia de las precipitaciones y que varias comunidades cercanas a la frontera del país con Costa Rica fueron evacuadas.

En Nicaragua se reportaron más de 2,000 viviendas destruidas y 3,000 anegadas, mientras que, en Costa Rica, sobre todo en la zona sur del país, había 825 personas en albergues, reportó la Comisión de Emergencias local.