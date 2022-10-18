Tres muertos en Venezuela tras desbordamiento por lluvias

Al menos tres muertos dejó el desbordamiento de una quebrada que provocó severas inundaciones en la ciudad de Maracay, en Venezuela, donde se registran intensas lluvias desde hace días. La fuerza de la corriente arrastró piedras, árboles, vehículos y enlodó algunas calles.

Continúan las intensas lluvias en Aragua, en Venezuela, donde hace una semana los aguaceros provocaron un enorme deslave que dejó 50 muertos.

Los muertos de una zona residencial de Maracay, a unos 119 kilómetros al suroeste de Caracas, resultaron ahogados en medio del desbordamiento del dique.

El 8 de octubre pasado en Las Tejerías hubo 54 muertos debido a torrenciales lluvias que arrastraron rocas y árboles junto con lodo desde las montañas sepultando casas y comercios.