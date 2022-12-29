Al menos 76 muertos tormenta invernal Elliot, alerta por inundaciones

El "ciclón bomba" ha dejado al menos a 76 muertos en todo Estados Unidos y los equipos de emergencia esperan que el número aumente. Se preparan para inundaciones después del derretimiento de la nieve causada por la tormenta invernal Elliot.

La Guardia Nacional se prepara para ir de puerta en puerta en Búfalo mientras se preparan para encontrar a más muertos por una tormenta catastrófica.

Mark C. Poloncarz, el ejecutivo local del condado, hizo el anuncio de que la Guardia se unirá a otras autoridades locales para visitar los vecindarios que perdieron energía durante la "tormenta de nieve del siglo".

Casi 1,000 hogares permanecen sin electricidad en el condado de Erie.

El miércoles por la noche, 70,000 personas en Oregon y Washington estaban sin electricidad.

Se han confirmado al menos 37 muertos en el condado de Erie, Nueva York, por la tormenta invernal Elliot, según reportó este miércoles Mark Poloncarz, funcionario del condado.

Muchos permanecen enterrados en la ciudad

Muchos permanecen enterrados en la ciudad, y se espera una disminución de la temperatura hacia el final de la semana, pero el Servicio Meteorológico Nacional ha advertido de inundaciones.

Riesgo de inundaciones repentinas

La tormenta golpeó durante el fin de semana de Navidad y, aunque lo peor de la nevada ya pasó, el derretimiento del hielo y la lluvia entrante tienen a las autoridades al borde con un mayor riesgo de inundaciones repentinas.

Las autoridades están trabajando para eliminar el hielo y los bloqueos de los desagües pluviales antes de lo que se describe como "derretimiento rápido", que, junto con temperaturas más cálidas en los próximos días, podría provocar más problemas.

Mejores temperaturas para el fin de semana

"Se calentará pronto. Para este jueves el máximo será de 8 grados. Para el sábado serán 12 grados", dijo el meteorólogo Bob Oravec.

Más de 233 centímetros de nieve cubrieron Búfalo de viernes a domingo, que es aproximadamente la misma cantidad que la ciudad generalmente ve en un año.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, prepara una respuesta ante las posibles inundaciones en el oeste del estado tras la gran tormenta invernal Elliot, a medida que aumentan las temperaturas y la nieve comienza a derretirse en toda la región.

"A medida que las temperaturas comienzan a subir, nos estamos preparando para posibles inundaciones debido al derretimiento de la nieve en el oeste de Nueva York. Tenemos cerca de 800,000 sacos de arena y más de 300 bombas y generadores listos para implementar", señalo en su cuenta de Twitter.

Miles de vuelos cancelados por tormenta invernal Elliot

Casi 2,800 vuelos fueron anulados este miércoles en Estados Unidos, la inmensa mayoría, unos 2,500, operados por esta aerolínea de bajo costo con sede en Dallas.

La mayoría de vuelos corresponden a la aerolínea Southwest y los aeropuertos más perjudicados son el de Denver International y el Chicago Midway International, según la web Flight Aware.

