Muertos y heridos tras tiroteo en el centro de Sacramento

La policía de la ciudad de Sacramento en California, informó acerca de un tiroteo registrado durante la madrugada de este domingo (3 de abril de 2022) en área el centro de la ciudad, que dejó a varios muertos y heridos.

Seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas después de un tiroteo registrado durante la madrugada, informó la policía.

En su cuenta oficial en Twitter, la policía de Sacramento publicó que: "Los agentes localizaron al menos a 15 víctimas de disparos, incluidas 6 que fallecieron".

🚨 K Street Shooting Update🚨



Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd — Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022

"Los agentes han localizado al menos 15 víctimas de los disparos, incluidas seis que han fallecido", informó el Departamento de Policía de Sacramento a través de su cuenta oficial en Twitter.

Al menos 6 muertos y 9 heridos tras tiroteo en el centro de Sacramento

Zach Eaton, portavoz de la policía de Sacramento, informó que el tiroteo ocurrió en el área de las calles 10 y "J", en el área centro de la ciudad.

Las calles "9th St a 13th St están cerradas entre L St y J St mientras los agentes investigan un tiroteo con múltiples víctimas", agregó la policía de Sacramento en California, Estados Unidos.

La policía de Sacramento informa que aún no tiene un sospechoso bajo custodia tras el tiroteo que deja al menos 6 personas muertas: https://t.co/5FlmJ2z9mf pic.twitter.com/UPMNpdsnYQ — CNN en Español (@CNNEE) April 3, 2022

"Condiciones desconocidas en este momento. Evite el área ya que habrá una gran presencia policial y la escena permanecerá activa".

Las autoridades de Sacramento añadieron que "hasta el momento", no hay un sospechoso bajo custodia, por lo que pidieron a cualquier persona con información que se comunique de inmediato con la policía debido a la alerta por tiroteo.

#ÚLTIMAHORA Al menos seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas después de un tiroteo en el centro de Sacramento durante la madrugada de este domingo.@HechosDomingo con @jzarzap pic.twitter.com/muf747Dcru — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2022

Sacramento, California

Sacramento es la capital del estado de California, EU. Se ubica en la confluencia del río Sacramento y el río de los Americanos. El distrito Old Sacramento evoca la época de la Fiebre del Oro de la ciudad, con aceras de madera y paseos en carreta.

