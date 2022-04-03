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Muertos y heridos tras tiroteo en el centro de Sacramento

Al menos seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas luego de un tiroteo registrado en el centro de Sacramento, durante la madrugada de este domingo

Sacramento tiroteo muertos y heridos
Muertos y heridos tras tiroteo en el centro de Sacramento|Twitter:"CNNEE”

Escrito por: Arturo Engels

La policía de la ciudad de Sacramento en California, informó acerca de un tiroteo registrado durante la madrugada de este domingo (3 de abril de 2022) en área el centro de la ciudad, que dejó a varios muertos y heridos.

Seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas después de un tiroteo registrado durante la madrugada, informó la policía.

En su cuenta oficial en Twitter, la policía de Sacramento publicó que: "Los agentes localizaron al menos a 15 víctimas de disparos, incluidas 6 que fallecieron".

"Los agentes han localizado al menos 15 víctimas de los disparos, incluidas seis que han fallecido", informó el Departamento de Policía de Sacramento a través de su cuenta oficial en Twitter.

Al menos 6 muertos y 9 heridos tras tiroteo en el centro de Sacramento

Zach Eaton, portavoz de la policía de Sacramento, informó que el tiroteo ocurrió en el área de las calles 10 y "J", en el área centro de la ciudad.

Las calles "9th St a 13th St están cerradas entre L St y J St mientras los agentes investigan un tiroteo con múltiples víctimas", agregó la policía de Sacramento en California, Estados Unidos.

"Condiciones desconocidas en este momento. Evite el área ya que habrá una gran presencia policial y la escena permanecerá activa".

Las autoridades de Sacramento añadieron que "hasta el momento", no hay un sospechoso bajo custodia, por lo que pidieron a cualquier persona con información que se comunique de inmediato con la policía debido a la alerta por tiroteo.

Sacramento, California

Sacramento es la capital del estado de California, EU. Se ubica en la confluencia del río Sacramento y el río de los Americanos. El distrito Old Sacramento evoca la época de la Fiebre del Oro de la ciudad, con aceras de madera y paseos en carreta.