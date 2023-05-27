Dorothy Fideli, una mujer de 77 años, se volvió viral en redes sociales porque se casó por segunda vez, pero en esta ocasión lo hizo con ella misma porque se cansó de esperar al amor de su vida.

La mujer reveló para medios locales que su gran sueño era casarse con el amor de su vida, y tras 49 años de espera, se dio cuenta de la importancia del amor propio, por lo que quiso darle una lección al mundo.

La boda se realizó el 13 de mayo en la casa donde reside la mujer en Ohio, Estados Unidos, donde estuvo acompañada de las personas que la quieren como su familia, vecinos y amigos cercanos.

👰‍♂ | EE.UU | La nueva normalidad | Dorothy Fideli, una mujer de 77 años consigue la boda de sus sueños tras casarse consigo misma: "Es lo que siempre quise, estoy muy feliz"



La ceremonia tuvo lugar el 13 de mayo en Goshen, Ohio



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Fidelo indicó que espera que su decisión de casarse con ella misma inspire a otras personas a amarse a sí mismos, valorarse y respetarse.

El primer matrimonio de Dorothy Fideli

La mujer se casó por primera vez en 1965 con su pareja de ese entonces, sin embargo, la historia no tuvo el final feliz que esperaba y nueve años después se divorció, desde entonces esperó volver a enamorarse.

“Nos casamos e inmediatamente él se fue a trabajar y yo a casa”, recordó la mujer sobre su primera experiencia con el matrimonio.

Tras tantos años de espera, la mujer tomó la que considera la mejor decisión: “He hecho todo lo demás. ¿Por qué no? Me voy a casar conmigo misma... es lo que siempre quise, estoy muy feliz”, dijo.

