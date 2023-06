Mujer de 83 años pierde el control de su auto y atropella a un joven en Ohio

Un terrible accidente ocurrió afuera de un centro comercial en Ohio, Estados Unidos, cuando una mujer de 83 años perdió el control de su auto y en lugar de frenar para estacionarse, aceleró, atropellando a un empleado que estaba acomodando su mercancía.

El video se volvió viral en redes sociales, por lo impactante de las imágenes. En ellas se puede ver el momento en que una suv negra llegó al estacionamiento de un centro comercial.

De un momento a otro, la conductora perdió el control del coche porque en vez de frenar, aceleró y atropelló a un empleado de 19 años, que estaba acomodando la frita y no se percató que el coche se dirigía hacia él.

La policía de Ohio dijo que la mujer perdió el control del auto mientras trataba de estacionarse y tras atropellar al joven se estrelló contra un poste y se siguió hasta la tienda.

¿Qué le pasó al joven que fue atropellado por una mujer de 83 años?

Después del accidente la gente que estaba en la tienda salió corriendo a ver qué había pasado y a auxiliar al joven herido. A pesar de lo aparatoso del accidente, el joven de 19 años no tuvo lesiones de gravedad.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes se encargaron de trasladar al joven a un hospital para que lo trataran por lesiones leves que no ponían en riesgo su vida.

“Tan pronto como lo vimos. Pensamos, oh no, ya sabes, se veía, se veía bastante mal. Lo miramos muy de cerca para ver si se había golpeado la cabeza. No parecía , lo hizo, saltó de nuevo. Así que eso nos hizo sentir mejor”, dijo a CNN Jay Pickering, dueño de la tienda.

No obstante, tanto el dueño como los empleados están preocupados de que vuelva a suceder, por lo que, Jay indicó que se pondrán barreras en el estacionamiento frente a la tienda.

“No teníamos suficiente para evitar lo que sucedió y eso no volverá a suceder. Entonces, hasta que podamos colocar grandes barreras de concreto aquí, en lo que estoy trabajando en este momento, no dejaremos que la gente se estacione allí porque esto era una persona que intentaba estacionar y algo salió mal”.