Mujer acusada de envenenar el café de su esposo durante varios meses

Una mujer ha sido acusada de intentar asesinar a su esposo luego que ella envenenó su café todos los días y durante varios meses en su casa en Arizona.

Un jurado investigador acusó formalmente a Melody Felicano Johnson, mujer originaria de Tucson, por cargos de intento de asesinato en primer grado, intento de cometer agresión agravada, además de envenenamiento de alimentos o bebidas.

Según los documentos judiciales obtenidos por la televisora local KVOA, afiliada a la cadena de noticias CNN, señalan que el esposo de la sospechosa, Roby Johnson, comenzó a notar un mal sabor en su café. Todo comenzó desde el pasado mes de marzo, mientras él y Melody vivían en Alemania.

Melody Felicano Johnson, de Arizona, fue acusada de intentar matar a su esposo envenenando su café todos los días durante meseshttps://t.co/6Mn4a2E93p — CNN en Español (@CNNEE) August 6, 2023

Roby Johnson era envenenado por su esposa

En la declaración de causa probable se señala que los Johnson todavía vivían juntos con su hijo, sin embargo que estaban en un proceso de divorcio. Cabe señalar que Roby Johnson sirve en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según un informe de la policía.

El esposo que supuestamente estaba siendo envenenado por su esposa, utilizó tiras de prueba para piscinas para descubrir que su cafetera “mostraba altos niveles de cloro”, según se informa en un documento judicial. Además, Roby Johnson utilizó una cámara oculta para descubrir a Melody Johnson mientras vertía una sustancia desconocida en la cafetera que todos los días utilizaba.

Roby le dijo a los investigadores de la policía que luego de que se dio cuenta de lo que estaba haciendo sus esposa, él mismo simuló seguir bebiendo el café mientras esperaba hasta que regresaran a la Base de la Fuerza Aérea Davis Monthan en Estados Unidos, antes de presentar su informe policial.

Cuando la pareja regresó a Estados Unidos, Roby contó que utilizó varias cámaras ocultas durante varios días "mostrando a Melody tomar lejía, verterla en un recipiente y luego caminar y verterla en la cafetera". Los investigadores señalan que Roby Johnson “cree que ella estaba tratando de matarlo para cobrar beneficios por muerte”.

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Melody esposa de Johnson se declaró inocente de los cargos

A Melody se le asignó un defensor público, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de parte de la CNN. La mujer se encuentra detenida en la cárcel del condado de Pima y allí permanecerá en espera de su próxima comparecencia ante el tribunal programada para el próximo 6 de septiembre de 2023.

Conforme a registros judiciales la fianza para Melody Johnson se fijó en 250 mil dólares, unos cuatro millones y medio de pesos. La Fiscalía le dijo al juez que se necesitaba una fianza alta porque la sospechosa compró recientemente una casa en Filipinas cerca de su familia, por lo que se considera que existe el riesgo de fugarse.