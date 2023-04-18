Mujer alemana envenena a su hijos por despecho contra su exesposo

Un caso insólito ocurrió en Europa, cuando una mujer alemana envenenó a sus hijos, de 9 y 7 años de edad, con pastillas para dormir al enterarse que su exesposo ya tenía una nueva novia.

La mujer alemana fue identificada como Desiree Ache, de 43 años de edad, quien presuntamente se quedó al lado del cuerpo de sus hijos durante varias horas, hasta que fue arrestada.

La propia mamá de los pequeños llamó a la policía tras arrepentirse de lo que había hecho y decidió entregarse a las autoridades, cuando llegaron a casa de la mujer alemana, se encontraron a los menores sin vida.

Desiree Ache is accused of murdering her two sons to punish her ex: https://t.co/CRzgmLk11i pic.twitter.com/KTTmlHn88t — Mirror World News (@MirrorWorldNews) April 17, 2023

Mujer alemana que mató a sus hijos tenía problemas mentales

Medios locales informaron que los niños se encontraban con su mamá para pasar las vacaciones de Semana Santa, debido a que la custodia la tenía el padre de los menores, quien al enterarse de los sucedido dijo que su exesposa tenía problemas mentales.

La pareja se encontraba separada debido a que tenían problemas por los trastornos de la mujer, por lo mismo, el hombre tenía la custodia de los hijos.

Medios locales indicaron que fuentes cercanas a la familia confesaron que la mujer alemana mató a sus hijos para castigar a su exesposo, quien había iniciado una nueva relación sentimental.

“Desiree no aprobaba el nuevo amor de Stefan y quería castigarlo matando a sus hijos. Los niños fueron víctimas inocentes de su venganza”, dijo la fuente a The Mirror. En tanto, las autoridades de Alemania comenzaron las investigaciones.