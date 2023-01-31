VIDEO: Mujer se salva de ser aplastada por roca que atravesó su casa

Imágenes que han causado gran revuelo en redes sociales, muestran a una mujer que se salvó de milagro. Ella estuvo a unos cuantos metros de ser aplastada por enorme roca que atravesó su casa, sucedió en Hawái, Estados Unidos. No te pierdas el video.

Caroline Sasaki, es el nombre de la mujer de Hawá en Estados Unidos, que estuvo a unos cuantos metros de la muerte. De milagro, ella estaba colocada en tiempo y espacio diferente al del paso de la enorme roca que súbitamente atravesó su casa.

El extraordinario hecho ocurrió durante el pasado fin de semana, cuando una enorme roca atravesó la casa de Caroline Sasaki a quien la enorme formación le pasó metafóricamente por la frente. Por ello es que muchos aseguran que la mujer se salvó de milagro.

Todo quedó registrado en un video que fue captado una cámara de seguridad instalada en la casa de Hawái y cuyas imágenes en redes sociales, ya le dieron la vuelta al mundo.

Cabe señalar que la casa ubicada en Hawái y que estaba prácticamente nueva, resultó severamente dañada por la enorme roca. Caroline Sasakiy su familia a penas y la disfrutaron durante una semana. La enorme roca destruyó gran parte del inmueble.

It was the closest of calls for Caroline Sasaki. A massive boulder went right through her home and barely avoided her Saturday night, Jan. 28.https://t.co/qjLfXJNcHs — KHON2 News (@KHONnews) January 30, 2023

Se salva de milagro, mujer a punto de ser aplastada por una enorme roca

En el video se puede observar como Sasaki camina por el pasillo de su casa ubicada en una ladera de Honolulu en Hawái, cuando súbitamente una enorme roca atraviesa la casa a toda velocidad.

Lo más sorprendente es que la enorme roca pasa intentes antes justo por el lugar hacia donde la mujer se dirigía, solo le faltaban unos cuantos pasos para llegar, estuvo a instantes de ser aplastada.

WOW! A boulder crashed through a Hawaii home but missed the homeowner.



Credit: Caroline Sasaki pic.twitter.com/XzcbNuszfO — WRTV Indianapolis (@wrtv) January 31, 2023

Caroline Sasaki, duela de la casa:

Vivíamos en este mismo lugar. Simplemente derribamos la casa vieja y la reconstruimos; y nunca ha pasado antes, fuertes lluvias y advertencias de huracanes, nada. Entonces, nunca cayeron rocas.

Autoridades que respondieron a la emergencia, señalaron que la roca mide metro y medio de ancho por prácticamente un metro de ancho. Esta pesada formación se desprendió de una montaña y bajó a una velocidad suficiente como para destruir un par de muros de concreto en el inmueble de Hawái.

La enorme roca quedó atorada al interior de una de las habitaciones de la casa de Caroline Sasaki. Por fortuna y de puro milagro, no se reportaron lesionados a pesar de que al interior de la casa sí se encontraba la familia Sasaki. Además del importante daño estructural en la casa, un vehículo resultó destruido por el súbito impacto de la enorme roca.