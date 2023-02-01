Mujer es arrestada tras hacerse pasar por estudiante en Estados Unidos

La policía de New Brunswick, Estados Unidos (EU), arrestó a una mujer de 29 años de edad por mentir sobre su edad para hacerse pasar por una estudiante e ingresar a una secundaria en Nueva Jersey.

La mujer, identificada como Hyejeong Shin, acudió durante cuatro días a la secundaria portando un acta de nacimiento falsa para poder inscribirse como estudiante, informaron funcionarios del distrito escolar.

Aubrey Johnson, superintendente del distrito escolar de New Brunswick, relató que la mujer presentó documentos falsos para hacerse pasar por una menor de edad, sin que las autoridades se dieran cuenta de inmediato.

“La semana pasada, al presentar algunos documentos falsos, una mujer adulta que se hizo pasar por estudiante pudo inscribirse en nuestra escuela secundaria”, dijo Johnson en una junta local.

Breaking news: An adult woman was arrested after posing as a child and providing fake documents to enroll in New Brunswick High School last week, @aubjohnson111 announced tonight.



She attended the school for four days and community members are concerned about her motives. pic.twitter.com/BLOwgFeyss — Charlie Kratovil (@Charlie4Change) January 25, 2023

¿Por qué una mujer se hizo pasar por estudiante en EU?

Las autoridades de Estados Unidos indicaron que desconocen los motivos por los cuales la mujer de 29 años se hizo pasar por estudiante, pero ya investigan qué hay detrás de este caso.

Los estudiantes de la secundaria en Nueva Jersey relataron para “The New York Times” que la mujer estuvo haciendo amigos, por lo que las autoridades temen que se trate de una persona que quería reclutar menores para tráfico sexual.

No obstante, dijeron, que por el momento no pueden asegurar nada, hasta que la policía de Estados Unidos termine la investigación.

Medios locales indicaron que la mujer se hizo pasar por una menor de 15 años de edad, y las autoridades escolares comenzaron a sospechar que había algo extraño en ella cuando no pudo hablar con claridad sobre sus tutores legales.

