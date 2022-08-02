Mujer se somete a 3 cirugías estéticas y muere en España

Silvia Idalia Serrano, una mujer 34 años de edad, se sometió a tres cirugías estéticas, una semana después tuvo que ingresar de emergencia a un hospital en España, donde la indujeron a un coma y tres meses después murió.

Silvia Idalia acudió el pasado 29 de abril a la clínica CEME de Madrid, España, para realizarse una reducción de busto; finalmente decidió también hacerse una liposucción y aumento de gluteos. Parecía que todo había salido bien y la mujer fue dada de alta.

Sin embargo, siete días después ingresó de urgencia a un hospital al borde de la muerte debido a una infección. Los médicos decidieron inducir el coma tras ver la severidad del cuadro clínico. Casi tres meses después, la mujer falleció a consecuencia de la infección.

Ahora, la familia de Silvia Idalia Serrano exige justicia, mientras las autoridades de España investigan a la clínica por probable negligencia durante el procedimiento de las tres cirugías estéticas.

|Pexels

Además, tras darse a conocer el caso de Silvia Idalia, 19 mujeres más salieron a denunciar negligencias del mismo centro y presentaron una demanda colectiva contra la clínica.

La abogada de Serrano relató que menos de un día después de la operación estética, la mujer presentó dolores y fiebre. Al quinto día regresó a la clínica y “dos días después se desató todo”.

La policía de España dijo que se investigará el caso de la mujer como homicidio por imprudencia.

Clínica lamenta la muerte de la mujer tras 3 cirugías estéticas

En tanto, la clínica CEME compartió un comunicado con medios locales, en donde lamentó la muerte de Silvia Idalia después de realizarse las cirugías estéticas y aseguraron que cooperarán con las autoridades que realizan la investigación.

La clínica aseguró que la infección adquirida por la mujer después de las tres cirugías estéticas “no son de adquisición hospitalaria ni transmitidas de personal o en el entorno sanitario sino procedentes de la microbiota de la paciente”.